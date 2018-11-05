Фестиваль «Конкордия» посетил «Петрушка»

В Казани завершился Восьмой международный фестиваль современной музыки им. Софии Губайдулиной «Конкордия», его программа практически состояла из первых исполнений произведений в Казани и мировых премьер. Финальный концерт, который традиционно прошел в переполненном зале ГБКЗ им. Салиха Сайдашева, напомнил публике дягилевские «Русские сезоны». Подробности — в материале «Реального времени».

Все в сад!

Композитор Александр Чайковский и ГСО РТ, можно так выразиться, породнились. «Стан Тамерлана» Чайковского — один из «опознавательных знаков» татарстанского симфонического в мире. Его традиционно исполняют на бис в финале концертов, и экспрессивная музыкальная волна заливает зал, вызывая восторженные крики «браво». Поэтому появление в рамках «Конкордии» нового для казанцев сочинения Александра Чайковского «Садовая симфония» вполне закономерно и логично.

«Садовая симфония», написанная для симфонического оркестра и ансамбля народных инструментов и сыгранная на финальном концерте «Конкордии» — 2018, продолжила череду первых исполнений сочинений, что уже давно является одной из основополагающих в репертуарной политике ГСО РТ. Композитор создал ее в 2013 году и посвятил дирижеру Марису Янсонсу, впервые сочинение было исполнено через год после создания, его премьера состоялась в Мюнхене и транслировалась на всю Германию. Изначально это произведение создавалось композитором по заказу оркестра Баварского радио.

После того, как симфония была исполнена, на сцену вышел автор – Александр Чайковский



Симфония Александра Чайковского — произведение ироническое, и эту иронию, даже некоторое ерничество, хорошо прочувствовал Александр Сладковский. Основа «Садовой симфонии» — баварский и вальс и, кажется, несочетаемое — музыкальный материал из «маленькой оперы» по сказке Пушкина «Царь Никита и его сорок дочерей». Маэстро вел оркестр элегантно, непринужденно и весело, заражая своей легкостью и музыкантов, и зал. После того, как симфония была исполнена, на сцену вышел автор — Александр Чайковский, присутствующий в зале.



Куклы тоже плачут

Большая часть концерта была отдана музыке Игоря Стравинского, что неким образом протянуло своеобразную «арку» от нашего фестиваля к «Русским сезонам» Сергея Дягилева, когда публика так же знакомилась с лучшими образцами современной музыки и Дягилев был не только гениальным продюсером, но и просветителем, продвигающим русское искусство в Европу. В этом смысле продвижение на мировые сцены ГСО РТ как татарстанского музыкального бренда тоже сродни тому, что делал создатель «Русских сезонов».

Первое отделение концерта фестиваля современной музыки завершилось концертом для скрипки с оркестром, где солировал Райнер Хонек, концертмейстер Венского филармонического оркестра, играющий на скрипке работы Страдивари. Приглашение в Казань музыканта такого уровня стоит того, чтобы его отметить. Хонек, естественно, продемонстрировал виртуозную игру при исполнении сложного концерта Игоря Стравинского, а маэстро Сладковский очередной раз показал, как деликатно может работать с солистом и как тонко и глубоко может погрузиться оркестр под его руководством в изысканность до предела усложненной музыки.

Первое отделение концерта фестиваля современной музыки завершилось концертом для скрипки с оркестром, где солировал Райнер Хонек

Второе отделение было отдано музыке к балету Стравинского «Петрушка». Как же тонко и образно прочувствовал главный дирижер ГСО РТ эту природу трагикомичного балета Стравинского! «Петрушка» премьера, которого состоялась в театре Шатле в Париже в рамках «Русских сезонов», где соединились и излом, характерный для «Серебряного века», и народная стихия, юмор народных кукольных представлений и драма неразделенной любви стал каким-то личным высказыванием маэстро.

«Петрушка» в трактовке Александра Сладковского — трагикомедия с упором на первую часть слова. Главный герой балета, это соломенный Петрушка, весельчак, полюбивший Балерину, обманут в своих чувствах. Маленький человек, потерпевший фиаско, застывшая смеющаяся маска на его лице — это маска скорби. Сладковский напомнил нам об этих самых «невидимых миру слезах», которые горьки от того, что при этом надо смеяться через силу.

О том, чем завершится финальный концерт «Конкордии» этого года, даже не надо было и гадать. Конечно, «Станом Тамерлана», исполненным с особым вдохновением, потому что в зале присутствовал автор.