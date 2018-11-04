Видео недели: задержание ИГИЛ в Татарстане, совет «застрелиться» от Хабирова и Кадыров на качелях

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

Застрелитесь за углом

Врио главы Башкирии Радий Хабиров был настолько возмущен ситуацией с безопасностью дорожного движения в республике, что предложил руководителям ГИБДД «достойно уволиться» или «застрелиться»: «Как будем исправлять этот вопрос? Я не хочу краснеть перед президентом. Если кто-то недорабатывает, ставьте вопрос, это системная большая проблема. Говоря о руководителях-офицерах: если ставится вопрос, то он либо тихонько уходит за угол, стреляется, либо достойно увольняется».

Задержание террористов в РТ



Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией выявили в Татарстане ячейку запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». В Сети появилось видео спецоперации, проведенной силовиками.

Рамзан Кадыров и качели



На этой неделе пользователей интернета умилило видео, в котором глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров катается на качелях напротив мечети «Сердце Чечни» в Грозном. Кстати, сзади его подталкивает президент бойцовского клуба «Ахмат» Абузайд Висмурадов.

Собчак и Потупчик померились сумками



Ведущая Ксения Собчак в рамках программы «Собчак без правил» на «Дожде» с участием общественного деятеля Кристины Потупчик, попросила свою гостью показать содержимое сумки. Та согласилась показать сумку, только если Собчак покажет свою. В итоге ведущая и бывший кандидат в президенты РФ насчитала в сумочке гостьи 185 тыс. рублей. Общественный деятель пояснила это тем, что «не доверяет банкам» и всегда носит деньги с собой.

Екатеринбурженки случайно уронили картину Сальвадора Дали



В галерее «Главный проспект» в Екатеринбурге две девушки уронили картину Сальвадора Дали, пока пытались сфотографироваться на ее фоне. Из-за падения была повреждена рама и само полотно. Полицейские смогли быстро найти девушек, но не стали возбуждать в их отношении уголовное дело.

По щиколотку в воде



В начале недели из-за потопа почти все улицы Венеции оказались под водой, однако это не помешало туристам и местным жителям насладиться ужином в ресторане.

Президент Туркменистана поднимает гриф от штанги



На этой неделе в Сети появилось странное видео: президент Туркменистана поднимает золотую штангу под аплодисменты министров. Как выяснилось, это произошло на заседании кабмина по поводу подготовки к чемпионату мира по тяжелой атлетике.

Автобус с пассажирами рухнул с моста



Драка между пассажиркой и водителем стала причиной падения автобуса в реку Янцзы на территории китайского города Чунцин. В результате аварии погибло 13 человек. В Сети было опубликовано видео из автобуса за секунды до падения с моста.

«Роскосмос» опубликовал видео аварии «Союза»



В Сети появилось видео, которое запечатлело аварию ракеты «Союз-ФГ», произошедшую 11 октября. Причина аварии — нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты.

Батюшка и «Лексус»



В Коми батюшка освятил новый участок дороги из люка автомобиля «Lexus» . По словам главного героя ролика, автомобиль ему предоставила принимающая сторона.