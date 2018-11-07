Не только дорогая нефть

Эффективная внутренняя политика «Татнефти» позволила ей получить на фоне благоприятных внешних факторов рекордную прибыль

Фото: предоставлено пресс-службой «Татнефти»

Выручка «Татнефти» в январе — сентябре 2018 года по РСБУ выросла до рекордных 58,6 млрд рублей, что на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно финансовой отчетности компании, чистая прибыль увеличилась на 89%, также до рекордных 162,9 млрд рублей.



На руку компании сыграли благоприятные условия, считают отраслевые эксперты. По данным Минфина, цены на нефть в январе — сентябре были почти на 40% выше, чем годом ранее (в среднем баррель Urals стоил $70,6); на нефтепродукты за год они выросли почти на четверть. Если в 2017 году баррель Brent стоил около 3—3,3 тыс. рублей, то в текущем году его цена доходила до 5,9 тысячи.



Вместе с тем успешные результаты являются в том числе результатом гибкой корректировки политики компании по различным направлениям, совершенствования внутренней структуры, многовекторного инновационного развития.

Активная политика «Татнефти» по импортозамещению технологий и оборудования (часть и того, и другого компания разрабатывает и производит сама) дала ощутимый эффект на фоне слабого курса рубля. Поэтому расходы, которые шли в основном в отечественных дензнаках, выросли несущественно. Сказалось и то, что основные долларовые инвестиции в свои крупные проекты уже сделаны, а последние начали давать отдачу (ТАНЕКО, шинный комплекс, композитный кластер). Так, значительно в выручке выросла доля нефтепродуктов — до 42%.

Также внутренними факторами отчасти можно объяснить внушительный рост капитализации «Татнефти» (в два с лишним раза за год) в сравнении с «коллегами» по цеху. К концу октября она достигла 1,72 трлн рублей, или $26,2 миллиарда.

Котировки обыкновенных акций «Татнефти» достигли исторического максимума. В конце октября они стоили 755 рублей, что на 51% больше, чем на начало текущего года. Привлекательность акций обеспечена и благодаря щедрой дивидендной политике компании — по итогам прошлого года, а также первого полугодия текущего дивиденды составили 75% от прибыли группы по МСФО.

Меры компании по увеличению акционерной стоимости отражены в принятой недавно Стратегии развития группы «Татнефть» до 2030 года. В том числе предполагается рост добычи нефти на треть, до 38,4 млн тонн нефти в год, по сравнению с 28,9 млн тонн в 2017 году. Рост достигается в основном благодаря внедрению инновационных методов добычи (в том числе трудноизвлекаемой и остаточной нефти) и доразведки месторождений. Другой точкой роста является развитие нефтепереработки, ее углубление и увеличение с текущих 9 до 15 млн тонн нефти в год.

Заметен рост доли нефтехимии в выручке группы, и это направление получит дальнейшее развитие.

«Татнефть» придерживается хорошей дисциплины в части выполнения своих прогнозов, считают эксперты.

С 2016 года в компании зафиксирован рост показателей эффективности портфеля НИОКР, опытно-промышленных работ и инвестиций в создание инноваций. В 2018 году в компании, как сообщало ИА «Девон», начал функционировать Центр технологического развития, в задачи которого входит решение бизнес-вызовов блока «Разведка и добыча», внедрение методов управления инновационной деятельностью в других бизнес-сегментах группы.

Партнерский материал