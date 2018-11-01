Владелец «Кэшбери» объявил о прекращении работы компании

Владелец «Кэшбери» Артур Варданян объявил о прекращении работы компании с 1 ноября.

По его словам, деятельность в прежнем формате невозможна из-за «объявленной охоты с целью убрать компанию с рынка».



Варданян в видеообращении на канале в YouTube пообещал, что 2 ноября рассчитается со всеми клиентами. Он отметил, что у группы компаний есть финансовые средства для погашения долговых обязательств, однако «не в полном объеме на текущий момент».

При этом Варданян назвал модель компании успешной, а неудачу объяснил «действиями врагов, которые нанесли удар в самое неподходящее время».

Владелец «Кэшбери» также сообщил о создании новой компании JDC через 100 дней. По его словам, она будет действовать в нескольких десятках стран мира, а клиенты «Кэшбери» автоматически будут переведены на новую платформу.



Центробанк назвал «Кэшбери» самой масштабной финансовой пирамидой за последние годы. После этого МВД России начало проверку. ЦБ РФ оценивает ущерб от деятельности «Кэшбери» в 1—3 млрд рублей.