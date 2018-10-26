Центробанк сравнил «Кэшбери» с пирамидой МММ

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Группа компаний «Кэшбери», в работе которой Центробанк увидел признаки финансовой пирамиды, сделала ставку на активное привлечение клиентов через соцсети, и от этого пострадало несколько десятков тысяч человек.



Обе пирамиды, «Кэшбери» и МММ, действовали по всей стране, но «Кэшбери» меньше затрагивала крупные населенные пункты, города-миллионники, передает «РИА Новости» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

«МММ рекламировали из каждого телевизионного ящика, но при вовлечении в нее не были так задействованы личные контакты, когда люди активно агитируют вкладываться в пирамиду родственников и знакомых», — объяснил Лях.

«Кэшбери» же больше использовала такой подход, особенно за счет развития соцсетей, которые дают больше возможностей для общения, позволяют отправлять друзьям рекламные ссылки.

Среди «явных признаков финансовой пирамиды» регулятор назвал деятельность, основанную на принципах сетевого маркетинга, обещания завышенной доходности и агрессивную рекламу в СМИ и соцсетях.