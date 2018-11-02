Смерть на дороге: больше аварий с детьми и пешеходами, Пестрецы — в антилидерах по погибшим

В Казани в этом году на 19% возросло число смертельных ДТП, однако в целом по республике — показатель снизился

В Татарстане возросло число аварий, в которых пострадали дети, и в основном — по вине взрослых. В этом году 474 таких ДТП, прирост на 4,6%. Тревожные цифры озвучили сегодня утром на брифинге в республиканском ГИБДД. Вспомнили и недавнюю трагедию на дороге в Агрызском районе, где погибли пятеро человек, из них трое — дети. Подробности этого смертельного ДТП и в целом о дорожной ситуации в республике — в материале «Реального времени».

Фиктивные техосмотры

У легковушки, вылетевшей 28 октября в Агрызском районе на встречную полосу, была изношена резина, а на задних колесах установлены шины с разными рисунками протекторов. Добавить к этому обильный снегопад, большую скорость — в результате водитель не справился с управлением, машина столкнулась с грузовиком, погибли пять человек, среди которых 10-летняя девочка и два двухлетних близнеца.

— Техосмотр автомобиля был пройден фиктивно. В один день водитель получил диагностическую карту, выданную в Дагестане, и страховой полис ОСАГО, уже выданный в Удмуртии, что в принципе невозможно, — выступил на отчете по итогам девяти месяцев 2018 года начальник УГИБДД МВД по РТ Ленар Габдурахманов.

Это лишь один случай фиктивного прохождения ТО из нескольких. В этом году в республике установили девять таких фактов, виновных оштрафовали на 100 тысяч рублей. Подделывают и карты техосмотра. В этом году в республике впервые начали привлекать к уголовной ответственности агентов, которые выдают поддельные диагностические карты. Завели шесть уголовных дел, два — переданы в суд.

«Сейчас в республике показатель социального риска составляет 6,9 погибшего на сто тысяч населения», — озвучил цифры Габдурахманов. Фото Олега Тихонова

Цель к 2030 году — нулевая смертность в ДТП

В России принята стратегия безопасности дорожного движения с очень амбициозными и трудно достижимыми целями. Так, к 2030 году планируют выйти на нулевую смертность в ДТП. Социальный риск — количество погибших в ДТП на сто тысяч населения — в 2024 году не должен превышать четырех человек. Пока у Татарстана неплохие показатели на общероссийском уровне.

— Сейчас в республике показатель социального риска составляет 6,9 погибшего на сто тысяч населения. Он один из самых низких в ПФО и в среднем по России. В Казани социальный риск составляет три погибших на сто тысяч населения, в Набережных Челнах и Нижнекамске — 1,9 и 1,7 соответственно, — озвучил цифры Габдурахманов.

Есть районы, где погибших вообще нет и показатель равен нулю, — это, например, Атнинский, Камско-Устьинский, Дрожжановский и еще три района. Аутсайдером по итогам девяти месяцев стал Пестречинский район с социальным риском — 46,7 погибшего на сто тысяч населения.

Всего по итогам девяти месяцев 2018 года в Татарстане произошла 3 301 авария, снижение по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,1%. В этом году в ДТП на дорогах республики погибли 272 человека, что меньше данных прошлого года на 13,9%. Однако по Казани этот показатель, напротив, вырос — на 19,4%. В столице Татарстана за указанный период произошло 1 435 аварий (1 438 в 2017 году), в которых погибло 37 человек (31 в прошлом году).

Хуже обстоят дела по статистике ДТП с участием пешеходов, в этом году таких случаев больше, чем в прошлом. Фото Максима Платонова

В республике пострадавших в этом году меньше — с января по сентябрь травмы в авариях получили 4 052 человека, что также меньше прошлогодних данных на 1,5%. Основная доля всех аварий связана с превышением скорости. Габдурахманов заметил, что республика среди всех регионов показывает один из лучших темпов снижения как количества аварий, так и погибших и раненых в них. Сократилось количество ДТП из-за превышения скорости, нарушений правил обгона. Пьяных водителей в качестве виновников аварий и то стало меньше — в этом году произошло 289 таких ДТП, год назад их было 321.

Хуже обстоят дела по статистике ДТП с участием пешеходов, в этом году таких случаев больше, чем в прошлом. Количество аварий с пешими татарстанцами выросло почти на 1,5% до 1 054, количество погибших стало больше почти на 4% и составило 80 человек. То же относится и к пострадавшим — их количество выросло на 3,3% и достигает 1 021 человека.

В докладе начальник республиканского ГИБДД затронул и тему качества пассажирских перевозок. Так, в отношении казанского ИП «Мубаракшин» уже возбудили уголовное дело, услуги не отвечают требованиям безопасности.

Детский травматизм

Несмотря на амбициозные планы достичь по всей стране к 2030 году нулевой смертности на дорогах, количество пострадавших детей в ДТП пока высокое.

— В республике дети становятся участниками каждой седьмой аварии с пострадавшими. Рост числа ДТП с участием детей — 4,6%, всего в этом году произошли 474 аварии, — продолжал доклад Габдурахманов.

На 12 участках дорог в Татарстане убрали знаки по ограничению скорости. Фото Максима Платонова

39% аварий, где фигурируют дети, приходятся на несовершеннолетних пассажиров. 18 детей пострадали, потому что их перевозили без детских удерживающих устройств. В 49% случаев травмы получили дети при переходе улицы. При этом в большинстве случаев все аварии с участием детей происходят по вине взрослых — в 83% случаев взрослый человек нарушает правила, из-за чего в итоге страдает ребенок.

Впрочем, на брифинге сообщили и приятные новости для автомобилистов — на 12 участках дорог в Татарстане убрали знаки по ограничению скорости, из них пять на трассе М-7 «Волга». В этом году знаки по ограничению скорости планируют убрать еще на 14 участках. А на участке трассы Казань — Набережные Челны (с 886 по 902 км) в следующем году разрешат скоростной режим до 110 км/ч.