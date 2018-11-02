Новости спорта

14:15 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Карпин — топ-тренер, но в «Спартак» лучше не лезть

13:00, 02.11.2018

В «Ростове» поставлена системная клубная работа, в хозяйстве Федуна все иначе

Карпин — топ-тренер, но в «Спартак» лучше не лезть Фото: fc-rostov.ru

После отставки Массимо Карреры СМИ, как это обычно бывает, называют множество кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Одни предлагают, что преемником вполне может стать Рианчо, который, как и Массимо два года назад, стал и.о. главного тренера, другие пишут о достигнутом соглашении с Олегом Кононовым, а третьи и вовсе дают информацию о возвращении в «Спартак» Валерия Карпина, который уже брал серебро с «красно-белыми» в начале своей тренерской карьеры, но затем ушел из клуба с оценками и «напутствиями» Леонида Федуна («неудовлетворительные результаты», «сбитый летчик» и т. д.). Сейчас «Ростов» — это главная сенсация РПЛ. Клуб при достаточно небольшом финансировании делит третью позицию после 12 туров и навязывает борьбу ЦСКА, «Краснодару» и «Спартаку» за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. За счет чего Карпину удалось выдать такой удачный старт и что это говорит о его шансах на место в «Спартаке» — об этом в колонке известного блогера-тактика Ильи Дегенгардта, написанной для «Реального времени».

История

С 2014 года, когда Карпин был отправлен в отставку, он успел набраться опыта — сначала отправился в «Мальорку», где проработал всего полгода и был отправлен в отставку, а в 2015-м взялся за армавирское «Торпедо» из ФНЛ, где на него со всех сторон обрушились проблемы — нестабильное финансирование, странные судейские решения в ключевых матчах и плохая реализация моментов игроками.

В итоге клуб вылетел из ФНЛ, и Валерий Георгиевич взял паузу в тренерской карьере. Через полтора года он возобновил свою деятельность, получив достаточно неожиданный для тренера с проблемным резюме шанс: после зимнего перерыва его позвали в «Ростов», который к тому моменту уже практически обезопасил себя от прямого вылета и шел в середине таблицы, обеспечив новому тренеру несколько трансферов под его видение футбола и перестроения, которые он планировал.

Карпин изменился?

Несомненно, Карпин поменял свое отношение к тренировочному процессу, потому что в последнее время был вынужден работать с ограниченным ресурсом. Он понимает, что любую команду нужно начинать строить от обороны и, особенно в условиях российской лиги, думает в первую очередь о том, что для успеха нужна качественная организация сзади и работа над деталями. Косвенные подтверждения этому можно найти уже в его торпедовском периоде, когда команда Карпина установила рекорд, сыграв пять стартовых матчей подряд со счетом 0:0.

Ростов тоже крайне мало пропускает в этом сезоне — всего 6 мячей в РПЛ, или 0,5 в среднем за игру (лучший результат в лиге). Одной из причин стало возвращение к модулю, по которому творил историю с этой командой еще Курбан Бердыев — 5-3-2. При правильном использовании эта схема гарантирует компактность между линиями, хорошую подстраховку при попытке перегрузки флангов соперником и высокое сопротивление кроссам. Нападающие редко напрямую прессингуют центральных защитников, владеющих мячом, они скорее помогают средней линии в изоляции глубинных плеймейкеров соперника, которые строят игру команды и могут продвигать мяч вперед. Также они очень полезны при попытке растянуть оборону за счет постоянных передач на фланг — пока латераль выдергивается на вингера соперника и крайний центральный защитник перестраивается для того, чтобы накрыть потенциальную передачу в полуфланг, ближний нападающий уходит чуть ниже и перекрывает линию паса на центрального полузащитника.

Перестроения «Ростова» в позиционной обороне


«Ростов» играет действительно компактно и практически не допускает передач между линиями, что подчеркивает хорошую систему Карпина. Не менее важными являются хорошая организация на стандартах и детальный отбор кадров — в центре обороны освоился кулак Сигурдарсон — Ингасон — Вилюш, где каждый хорош сам по себе, плюс есть четкое понимание, что крайние центральные защитники достаточно мобильны, чтобы страховать партнеров и выбрасываться из зоны в случае необходимости. При этом центральная зона может немного видоизменяться в зависимости от соперника — над Гацканом могут играть Гулиев/Салетрос или Гулиев/Юсупов, если большую часть матча предстоит обороняться и соперник здорово вскрывает полуфланги, а значит, выбор позиции без мяча имеет колоссальную значимость. Либо Гулиев/Калачев, когда играют с командой из нижней части таблицы и нужно выжимать максимум уже из позиционных атак. Конечно, в силу разных обстоятельств Калачев может появиться в старте и в матчах против команд уровня «Спартака», но это скорее редкость по нынешнему сезону.

Молодой тренер научился адаптироваться под конкретный «ростер» соперника и может где-то поставить на более простой атакующий футбол с большим количеством забросом на рослого форварда (Сигурдарсон), хорошей организацией подборов и точечными открываниями за спину Ионова, который готов поймать мяч после скидки и выйти на ударную позицию. Давно стало понятно, что в современных реалиях стеночки и владение мячом не гарантируют результат и в целом большое количество моментов, так что Карпин научился искать ресурс для усиления атаки в других вещах. Тем не менее в большей степени на выручку приходят контратаки, чем позиционные наступления.

За счет чего «Ростов» вышел на новый уровень

В последние сезоны в России четко начинает прослеживаться типичный тренд британского Чемпионшипа, когда большинство команд играют в силовой футбол с ярко выраженным таргетменом, который сбрасывает мячи, делают большой акцент на стандарты и упрощают атаку до забросов вперед с целью зацепиться за мяч как можно ближе к чужим воротам. Ну и много кроссов, конечно же.

Понятно, что таким командам нужно иметь хорошую систему игры в контратаках и высокую организацию стандартов, чтобы брать дополнительные баллы. Этим в свое время и занялся штаб Бердыева, когда вывел «Ростов» в Лигу чемпионов — хорошая организация в обороне и быстрый выход в контратаки с двумя скоростными нападающими на острие, один из которых еще и умел навязать борьбу и скинуть, вместе со стандартными положениями позволили ростовчанам сильно оторваться от середняков и выжать максимум в очных матчах с топами.

Сейчас ситуация в «Ростове» схожая, с той разницей, что Карпин создал самую «хардкорную» команду РПЛ и вывел важность силовой борьбы и исландской мощи на совершенно неизвестный до этого сезона уровень — Сигурдарсон максимально упрощает задачу быстрого выхода в атаку и выигрывает в среднем 5,3 дуэли в воздухе за 90 минут игры.

При этом хорошие выходы в контратаку связаны не только с хорошим взаимодействием пары центральных нападающих Сигурдарсон — Ионов, которая очень напоминает дуэт Азмун — Полоз, но и опять же с тактикой — не только при потере мяча важно, чтобы твои игроки располагались в правильных позициях, но желательно и при отборе иметь такую расстановку, чтобы можно было улетать в контратаки — то есть стартовые позиции футболистов имеют огромное значение.

Выход из обороны в быструю вертикальную контратаку

Со стандартов «Ростов» создал моментов пока на полтора гола, хотя имеет в старте стабильно пятерых рослых игроков с отличными навыками игры на втором этаже — три защитника, Гацкан и Сигурдарсон. Очевидно, что в этом компоненте команда способна прибавить — в этом реальный потенциал для прогресса в нынешнем сезоне, за счет чего, возможно, удастся облегчить задачу зацепиться за верхние места по итогам сезона. Впрочем, в статистику не входят ауты, которые являются залогом большого количества ударов с границ штрафной в этом сезоне — ростовчане действительно неплохо цепляются после вбросов мяча из-за боковой.

Итог

Карпин проделал отличную работу в «Ростове», но «Спартак» столкнется с огромными рисками, если вернет его. Во-первых, за нынешними, пусть даже локальными успехами клуба стоит четкая трансферная политика, в рамках которой каждый игрок обсуждается с тренером и клуб привозит действительно качественных игроков, которые ему нужны. В хозяйстве Федуна с этим есть вполне очевидные проблемы, и вряд ли Карпин сможет контролировать там все на том же уровне. Хоть у «красно-белых» и есть определенный бюджет, они привыкли вкладываться в рискованных игроков — таких как Роши и Ханни, которые до этого играли в принципиально других лигах и условиях.

Во-вторых, Валерий Георгиевич так и не показал себя тренером, который может поставить позиционную атаку на хорошем уровне — нынешнего футбола с забросами и попытками вылетать в быстрые атаки не хватит в клубе, который вынужден постоянно играть первым номером. Тем временем есть такой персонаж, как Олег Кононов, который даже в «Арсенале», принятом только минувшим летом, с успехом ставит на комбинационный футбол и выход из обороны через короткий-средний пас: 7-е место в Лиге по созданным моментам (против 9-го Ростова). И который постоянно находится в поисках креативных атакующих идей и умеет раскрывать молодых игроков — Лесовой тому лучшее подтверждение.

Нужно дать доработать Карпину этот сезон и посмотреть, как он будет решать проблемы в следующем, когда ростовчанам будут отдавать мяч, и уже им придется что-то придумывать в позиционных атаках. Пока же Валерий Георгиевич редко сталкивался с такой проблемой, которую придется решать на посту тренера топ-клуба.

Илья Дегенгардт
СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости спорта

14:15 МСК Все новости
Новости раздела