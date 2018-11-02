Карпин — топ-тренер, но в «Спартак» лучше не лезть

В «Ростове» поставлена системная клубная работа, в хозяйстве Федуна все иначе

После отставки Массимо Карреры СМИ, как это обычно бывает, называют множество кандидатов на пост главного тренера «Спартака». Одни предлагают, что преемником вполне может стать Рианчо, который, как и Массимо два года назад, стал и.о. главного тренера, другие пишут о достигнутом соглашении с Олегом Кононовым, а третьи и вовсе дают информацию о возвращении в «Спартак» Валерия Карпина, который уже брал серебро с «красно-белыми» в начале своей тренерской карьеры, но затем ушел из клуба с оценками и «напутствиями» Леонида Федуна («неудовлетворительные результаты», «сбитый летчик» и т. д.). Сейчас «Ростов» — это главная сенсация РПЛ. Клуб при достаточно небольшом финансировании делит третью позицию после 12 туров и навязывает борьбу ЦСКА, «Краснодару» и «Спартаку» за место в Лиге чемпионов на следующий сезон. За счет чего Карпину удалось выдать такой удачный старт и что это говорит о его шансах на место в «Спартаке» — об этом в колонке известного блогера-тактика Ильи Дегенгардта, написанной для «Реального времени».

История

С 2014 года, когда Карпин был отправлен в отставку, он успел набраться опыта — сначала отправился в «Мальорку», где проработал всего полгода и был отправлен в отставку, а в 2015-м взялся за армавирское «Торпедо» из ФНЛ, где на него со всех сторон обрушились проблемы — нестабильное финансирование, странные судейские решения в ключевых матчах и плохая реализация моментов игроками.

В итоге клуб вылетел из ФНЛ, и Валерий Георгиевич взял паузу в тренерской карьере. Через полтора года он возобновил свою деятельность, получив достаточно неожиданный для тренера с проблемным резюме шанс: после зимнего перерыва его позвали в «Ростов», который к тому моменту уже практически обезопасил себя от прямого вылета и шел в середине таблицы, обеспечив новому тренеру несколько трансферов под его видение футбола и перестроения, которые он планировал.

Карпин изменился?

Несомненно, Карпин поменял свое отношение к тренировочному процессу, потому что в последнее время был вынужден работать с ограниченным ресурсом. Он понимает, что любую команду нужно начинать строить от обороны и, особенно в условиях российской лиги, думает в первую очередь о том, что для успеха нужна качественная организация сзади и работа над деталями. Косвенные подтверждения этому можно найти уже в его торпедовском периоде, когда команда Карпина установила рекорд, сыграв пять стартовых матчей подряд со счетом 0:0.

Ростов тоже крайне мало пропускает в этом сезоне — всего 6 мячей в РПЛ, или 0,5 в среднем за игру (лучший результат в лиге). Одной из причин стало возвращение к модулю, по которому творил историю с этой командой еще Курбан Бердыев — 5-3-2. При правильном использовании эта схема гарантирует компактность между линиями, хорошую подстраховку при попытке перегрузки флангов соперником и высокое сопротивление кроссам. Нападающие редко напрямую прессингуют центральных защитников, владеющих мячом, они скорее помогают средней линии в изоляции глубинных плеймейкеров соперника, которые строят игру команды и могут продвигать мяч вперед. Также они очень полезны при попытке растянуть оборону за счет постоянных передач на фланг — пока латераль выдергивается на вингера соперника и крайний центральный защитник перестраивается для того, чтобы накрыть потенциальную передачу в полуфланг, ближний нападающий уходит чуть ниже и перекрывает линию паса на центрального полузащитника.

Перестроения «Ростова» в позиционной обороне





«Ростов» играет действительно компактно и практически не допускает передач между линиями, что подчеркивает хорошую систему Карпина. Не менее важными являются хорошая организация на стандартах и детальный отбор кадров — в центре обороны освоился кулак Сигурдарсон — Ингасон — Вилюш, где каждый хорош сам по себе, плюс есть четкое понимание, что крайние центральные защитники достаточно мобильны, чтобы страховать партнеров и выбрасываться из зоны в случае необходимости. При этом центральная зона может немного видоизменяться в зависимости от соперника — над Гацканом могут играть Гулиев/Салетрос или Гулиев/Юсупов, если большую часть матча предстоит обороняться и соперник здорово вскрывает полуфланги, а значит, выбор позиции без мяча имеет колоссальную значимость. Либо Гулиев/Калачев, когда играют с командой из нижней части таблицы и нужно выжимать максимум уже из позиционных атак. Конечно, в силу разных обстоятельств Калачев может появиться в старте и в матчах против команд уровня «Спартака», но это скорее редкость по нынешнему сезону.

Молодой тренер научился адаптироваться под конкретный «ростер» соперника и может где-то поставить на более простой атакующий футбол с большим количеством забросом на рослого форварда (Сигурдарсон), хорошей организацией подборов и точечными открываниями за спину Ионова, который готов поймать мяч после скидки и выйти на ударную позицию. Давно стало понятно, что в современных реалиях стеночки и владение мячом не гарантируют результат и в целом большое количество моментов, так что Карпин научился искать ресурс для усиления атаки в других вещах. Тем не менее в большей степени на выручку приходят контратаки, чем позиционные наступления.

За счет чего «Ростов» вышел на новый уровень

В последние сезоны в России четко начинает прослеживаться типичный тренд британского Чемпионшипа, когда большинство команд играют в силовой футбол с ярко выраженным таргетменом, который сбрасывает мячи, делают большой акцент на стандарты и упрощают атаку до забросов вперед с целью зацепиться за мяч как можно ближе к чужим воротам. Ну и много кроссов, конечно же.

Понятно, что таким командам нужно иметь хорошую систему игры в контратаках и высокую организацию стандартов, чтобы брать дополнительные баллы. Этим в свое время и занялся штаб Бердыева, когда вывел «Ростов» в Лигу чемпионов — хорошая организация в обороне и быстрый выход в контратаки с двумя скоростными нападающими на острие, один из которых еще и умел навязать борьбу и скинуть, вместе со стандартными положениями позволили ростовчанам сильно оторваться от середняков и выжать максимум в очных матчах с топами.

Сейчас ситуация в «Ростове» схожая, с той разницей, что Карпин создал самую «хардкорную» команду РПЛ и вывел важность силовой борьбы и исландской мощи на совершенно неизвестный до этого сезона уровень — Сигурдарсон максимально упрощает задачу быстрого выхода в атаку и выигрывает в среднем 5,3 дуэли в воздухе за 90 минут игры.

При этом хорошие выходы в контратаку связаны не только с хорошим взаимодействием пары центральных нападающих Сигурдарсон — Ионов, которая очень напоминает дуэт Азмун — Полоз, но и опять же с тактикой — не только при потере мяча важно, чтобы твои игроки располагались в правильных позициях, но желательно и при отборе иметь такую расстановку, чтобы можно было улетать в контратаки — то есть стартовые позиции футболистов имеют огромное значение.

Выход из обороны в быструю вертикальную контратаку

Со стандартов «Ростов» создал моментов пока на полтора гола, хотя имеет в старте стабильно пятерых рослых игроков с отличными навыками игры на втором этаже — три защитника, Гацкан и Сигурдарсон. Очевидно, что в этом компоненте команда способна прибавить — в этом реальный потенциал для прогресса в нынешнем сезоне, за счет чего, возможно, удастся облегчить задачу зацепиться за верхние места по итогам сезона. Впрочем, в статистику не входят ауты, которые являются залогом большого количества ударов с границ штрафной в этом сезоне — ростовчане действительно неплохо цепляются после вбросов мяча из-за боковой.



Итог

Карпин проделал отличную работу в «Ростове», но «Спартак» столкнется с огромными рисками, если вернет его. Во-первых, за нынешними, пусть даже локальными успехами клуба стоит четкая трансферная политика, в рамках которой каждый игрок обсуждается с тренером и клуб привозит действительно качественных игроков, которые ему нужны. В хозяйстве Федуна с этим есть вполне очевидные проблемы, и вряд ли Карпин сможет контролировать там все на том же уровне. Хоть у «красно-белых» и есть определенный бюджет, они привыкли вкладываться в рискованных игроков — таких как Роши и Ханни, которые до этого играли в принципиально других лигах и условиях.

Во-вторых, Валерий Георгиевич так и не показал себя тренером, который может поставить позиционную атаку на хорошем уровне — нынешнего футбола с забросами и попытками вылетать в быстрые атаки не хватит в клубе, который вынужден постоянно играть первым номером. Тем временем есть такой персонаж, как Олег Кононов, который даже в «Арсенале», принятом только минувшим летом, с успехом ставит на комбинационный футбол и выход из обороны через короткий-средний пас: 7-е место в Лиге по созданным моментам (против 9-го Ростова). И который постоянно находится в поисках креативных атакующих идей и умеет раскрывать молодых игроков — Лесовой тому лучшее подтверждение.

Нужно дать доработать Карпину этот сезон и посмотреть, как он будет решать проблемы в следующем, когда ростовчанам будут отдавать мяч, и уже им придется что-то придумывать в позиционных атаках. Пока же Валерий Георгиевич редко сталкивался с такой проблемой, которую придется решать на посту тренера топ-клуба.