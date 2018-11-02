Стинг впервые увидит казанскую осень

7 ноября британский певец Стинг в очередной раз порадует своим творчеством казанцев — столица Татарстана значится в осеннем туре артиста, куда вошли всего четыре российских города. Первый в списке — Екатеринбург, далее Казань, Санкт-Петербург и Москва.

Вместе с ямайским регги-музыкантом Шэгги он представит новый альбом «44/876», а также исполнит лучшие песни прошлых лет.



О подготовке к концерту и сюрпризах, которые ожидают зрителей, корреспондент «Реального времени» побеседовал с соорганизатором концерта Стинга в Казани Алией Бухараевой.

— Как долго велись переговоры об организации концерта Стинга в Казани?

— После исторического первого концерта Стинга в Казани в 2011 году механизм согласования выступления артиста в нашем городе четко отработан. Стинг очень любит Казань. Единственное отличие — прошлые два раза он был у нас летом, а в этом году увидит осеннюю Казань, переходящую в зимнюю. Значит, когда он прибудет в наш город, оденется потеплее (улыбается).

— Насколько сложно привозить мировых звезд в Россию, какие есть сложности в организации их концерта?

— Резкий рост курса евро и доллара, конечно же, отразился на том, как часто в Россию сегодня приезжают звезды из дальнего зарубежья. Суммы гонораров международных исполнителей остались без изменений, а вот их рублевый эквивалент за последние 5 лет вырос вдвое. Покупательная способность наших зрителей, выросла не так сильно. Соответственно — организация концертов таких мегазвезд, как Стинг, становится скорее нашим долгом, чем привилегией.

— Ваша команда уже не в первый раз привозит мировых звезд в Татарстан, как вы готовились к этому, как подбирали специалистов, приходилось ли обучиться чему-то новому?

— За 10 лет существования нашего проекта мы организовали огромное количество мероприятий. Кроме наших собственных, работаем и на мероприятиях наших партнеров. В таком хлопотном бизнесе, как организация больших шоу, важно всегда оставаться в форме. Поэтому у нас постоянно происходит обновление кадров, кто-то переходит на другую работу, кто-то новый приходит в наш коллектив. Наша команда построена по принципу большой семьи, поэтому по-настоящему от нас никто никогда не уходит. А обучаемся мы все на наших концертах и шоу, это лучшая школа.

— Сколько стоит привезти звезду такой величины? Это не вопрос про гонорар, а скорее про затраты на организацию и оборудование.

— Затраты огромные, конечно. Никто из российских исполнителей пока к таким техническим требованиям не подобрался. Так было 10 лет назад, так остается и сейчас. Дело не только в гонораре всемирно известного музыканта, но и в качественном звуке, свете, организации логистики, техническом обслуживании до, во время и после шоу.

— Есть ли какие-то особенные условия и пожелания у Стинга, каков его райдер?

— Стинг наш гость, конечно у него есть свои пожелания, но их афишировать не принято. На самом деле, в его запросах нет ничего вычурного. Наверное, это один из показателей почему он так близок нашим людям и всегда воспринимается ими как самый родной иностранный артист. Основные «заморочки» его райдера — в технической и музыкальной части. Он великий музыкант, и этим все сказано. По бытовой — все довольно просто, Стинг — вегетарианец, его музыканты нет.

— Насколько он сам лично включен в процесс подготовки концерта?

Стинг и его неповторимый голос — это главное, что хотят видеть и слышать наши зрители. Да, в этом туре ему помогает поддерживающий артист — Шэгги, добавляя танцевальные нотки некоторым новым и классическим произведениям Стинга. Но именно вокруг певца и его зрителей крутится вся наша работа. Две очень важных составляющих нашей деятельности: чтобы артисту было хорошо и чтобы публике было хорошо. Стинг — профессионал, поэтому он точно знает, как должен готовиться и проходить идеальный концерт. Он всегда подскажет своей команде, что можно улучшить в нашей работе.

— Чем уникален этот тур Стинга, чего ждать зрителям от шоу?

— Ямайский артист Шэгги, всемирно известный своей уникальной манерой исполнения гармонично вписался в коллектив Стинга, который ранее экспериментировал со многими экзотическими исполнителями. Стинг находится в постоянном развитии, не почивает на лаврах. Каждое его шоу — это и узнаваемо-неузнаваемые золотые хиты и новые песни. Благодаря серьезной джазовой подготовке, Стинг может абсолютно по-разному прожить каждую свою песню, поэтому, даже побывав на нескольких его концертах подряд, замечаешь — каждый раз он что-то меняет и добавляет что-то новое.

— Как встречают казанские зрители артиста, есть ли у него фан-клуб в Казани?

— Наверное, все люди, знающие толк в хорошей музыке, входят в его фан-клуб. Конечно, есть у него и активисты среди фанатов — это, как правило, девушки, они часто рисуют его портреты и порой довольно талантливо. Это очень интеллигентные девушки. Мужчин среди его поклонников тоже немало. Независимо от пола, это самодостаточные люди, которые чего-то добились в жизни, кто-то богатства, кто-то каких-то научных высот, кто-то духовного развития. Причем, это могут быть люди совершенно разного возраста. Достаточно просто включить его песни. Сердцу любого возраста, пола и национальности там есть от чего забиться чаще.

— Он не первый раз приезжает в Казань, удается ли ему посетить что-то, кроме своего концерта, в нашем городе?

Стинг очень подвижный человек, любит гулять, он с удовольствием посещает достопримечательности нашего города. Постараемся показать ему все по максимуму, но тут возможны поправки на погоду. Очень хотелось бы провести для него экскурсию по Старой Казани и Кремлевской набережной, конечно.

Будем надеяться, что на следующей неделе погода не подведет и прогулка по осенней Казани вдохновит самого романтичного певца Европы на написание новых красивых песен.





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