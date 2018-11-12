Инвестиции и кризис: меры личной финансовой безопасности

Сохранить и приумножить личный капитал — задача, требующая постоянного внимания. Многие о сохранении своих сбережений задумываются лишь в период нестабильности на рынке, когда совершается много финансовых ошибок и необдуманных решений. На что делать ставку, как защитить себя и свои сбережения? Поговорим о правилах личной финансовой безопасности с экспертом ПАО «АК БАРС» Банк Рустамом Аскаровым.



Три главные ошибки, которые совершают люди в кризис



Паникуют и в страхе совершают массу нерациональных покупок

Поддаться общей панике совсем не сложно. Большинство людей начинают покупать ненужные вещи, технику и различные дорогостоящие товары. Перспектива повышения цен и сокращения доходов пугает многих, и люди запасаются впрок вещами не первой необходимости.

Однако в такой ситуации важно руководствоваться не страхом, а здравым смыслом, понять свои реальные потребности, взвесить риски и подумать, куда действительно выгоднее вложить деньги.

Рустам Аскаров, начальник управления брокерского обслуживания и доверительного управления Ак Барс Банка:

«Многие называют кризис временем возможностей. Именно в кризисный период у грамотных инвесторов появляется возможность заработать больше — за счет покупки сильно подешевевших активов. Все помнят 2009 год, когда после затяжного падения в конце 2008 года фондовый рынок вырос почти в два раза, а некоторые ценные бумаги показали доходность больше 100% годовых. Совсем свежи в памяти события начала 2015 года, когда у опытных инвесторов была возможность заработать на быстром росте российского рынка ценных бумаг после затяжного падения в конце 2014 года».

Гонятся за высокой доходностью и вкладывают все деньги в сомнительные проекты

Собрать все деньги, взять кредит, попросить взаймы у родственников и быстро вложиться в новый перспективный проект с доходностью 40%, а то и 200% годовых — это другой пример рискованного поведения. С каждым днем появляется все больше мошенников и финансовых пирамид, обещающих разные «привлекательные» инвестиции. К подобным высокорисковым активам и компаниям относиться нужно с особой осторожностью.

Рустам Аскаров: «В настоящее время появилось много проектов, предлагающих разную доходность. Задумываясь об инвестировании в новый неизвестный проект, в первую очередь нужно обратить внимание на доходность, которую обещают компании. При инвестировании важно помнить, что чем выше доходность, тем выше и риск. На мой взгляд, любой инструмент подвержен определенному риску. Однако уровень риска у разных инструментов отличается. К примеру, относительно безрисковым инструментом считаются банковские вклады (до 1 400 000 руб.) с доходностью в 5%—6% и облигации федерального займа, выпущенные государством (7%—8%). Второе, на что нужно обратить внимание, — это узнаваемость и надежность самой компании. Если мы говорим, например, о брокере — профессиональном участнике рынка ценных бумаг, достаточно посетить официальный сайт Центрального банка и посмотреть наличие у этой компании необходимых лицензий на осуществление деятельности».

Какие бы инструменты вы не выбрали для инвестиций, вкладывать все свои сбережения до копейки не стоит. У вас всегда должны оставаться средства в своем собственном резервном фонде в размере 3—6 ежемесячных расходов на крайний случай (увольнения, болезни, больших непредвиденных трат). Инвестируйте только свободные деньги, на которые вы в ближайшее время не претендуете.

«Кладут все яйца в одну корзину»

Аккумулировать все свои деньги в одном активе опасно в любой период, а не только в кризис. Даже в банке хранить всю сумму на одном вкладе не рекомендуется. Вклады физических лиц застрахованы, однако лишь в пределах 1,4 млн рублей. Поэтому если сумма ваших сбережений больше — разделите их на несколько банков.

Рустам Аскаров: «Важно распределять риски путем инвестирования в разные инструменты. Диверсификация может быть достигнута через покупку разного класса инструментов (облигации, акции, товарные активы и т. д.). Акции или облигации, в свою очередь, могут быть разных эмитентов и разных отраслей экономики. Кроме того, можно предусмотреть распределение портфеля и по валюте инструмента. Возможна и геополитическая диверсификация, то есть покупка ценных бумаг по страновому признаку. Целесообразно вкладывать наибольшую часть денежных средств в консервативные инструменты. Это могут быть как традиционные банковские вклады, так и, к примеру, облигации надежных эмитентов».

Как сохранить и приумножить



При правильном и аккуратном подходе хорошие возможности для инвестирования и диверсификации активов можно получить на фондовом рынке.

Рустам Аскаров: «Начинающим инвесторам я бы предложил стартовать с самых простых и понятных инструментов. Хорошим решением является индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Это счет, который позволяет ежегодно получать налоговый вычет на инвестируемый капитал и вкладывать его в ценные бумаги. Целью ИИС является повышение привлекательности инвестиций в рынок ценных бумаг для частных инвесторов путем предоставления налоговых вычетов. Все операции на ИИС регулируются законодательством, равно как и возврат из налогового бюджета гарантирует государство. В рамках ИИС нами разработано специальное решение «Максимальная надежность», по которому можно получить доходность около 12% годовых, что намного выше банковских депозитов. Доходность складывается из доходности по ценным бумагам и получения вычета. Решение предполагает инвестирование в облигации исключительно надежных эмитентов, клиенту нет необходимости в анализе рынка и подборе инструмента. Для инвесторов, уверенных в своих силах и знаниях, есть возможность самостоятельно инвестировать. Отмечу, что до конца года осталось совсем немного времени и уже сейчас можно открыть ИИС, чтобы в начале следующего года рассчитывать на получение налогового вычета до 52 000 рублей от государства.

В Ак Барс Банке ИИС можно открыть онлайн, не приходя в офис банка.

Какая бы нестабильность ни была на рынке, принимайте взвешенное решение. При инвестировании очень актуальна народная мудрость: «Семь раз отмерь — один раз отрежь». Оценивайте риски, ставьте цели, планируйте и достигайте хороших финансовых результатов.





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