О бедном чиновнике замолвили слово. Депутаты просят не переусердствовать с оптимизацией госаппарата Удмуртии

Председатель правительства УР Ярослав Семенов выступил с отчетом по проведенному сокращению госслужащих

Правительство Удмуртии отчиталось о проведенной оптимизации численности чиновников и теперь активно побуждает последовать этому примеру муниципалитеты. Между тем депутаты Госсовета озаботились, не сократили ли лишнего в министерствах. Кроме того, в муниципалитетах и так работы хватает. Комментарии председателя правительства и доводы народных избранников — в материале «Реального времени».

«Оптимизация не была механической»

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в рамках правительственного часа на сессии Госсовета республики 30 октября доложил о проведенной работе по оптимизации численности госслужащих. Инициировал ее глава региона Александр Бречалов.

Собственно началась она с формирования новой структуры правительства после избрания Бречалова главой УР в сентябре 2017 года. Тогда ряд министерств и агентств были объединены, сократилось количество вице-премьеров. Однако о еще более масштабной административной реформе он объявил, выступая с отчетом о работе правительства перед Госсоветом в апреле 2018 года. Он объявил о планах сократить затраты на госаппарат на 30%.

В конце июня Бречалов подписал указ о сокращении численности работников органов власти в республике на 15%. Вместо 5-6 замов министрам оставляли в основном двоих-троих.

Как доложил 30 октября Семенов, в сентябре в республике проведено сокращение на 15% от предельной численности, установленной на 22 июня текущего года. По его словам, если на 1 июня в республиканских органах власти работали 1 743 человека, то на 1 октября — 1 581. При этом укомплектованность кадрами осталась практически на прежнем уровне — 91,5%. Фактически уволены по сокращению были 162 человека. В абсолютных цифрах в республиканских ведомствах стало на 10% меньше сотрудников.

Как доложил 30 октября Семенов, в сентябре в республике проведено сокращение на 15% от предельной численности, установленной на 22 июня текущего года. Фото udmurt.ru



Фонд оплаты труда, таким образом, сокращается с 970 млн до 864 млн рублей, однако этот эффект экономии в 106 млн рублей ожидается только в 2019 году, поскольку в этом году средства направили на предусмотренные законом при сокращениях компенсационные выплаты.

— Оптимизация не была механической, нам удалось избежать рисков, связанных с сокращениями. Главная цель оптимизации — повышение качества государственного управления. На качестве работы государственных органов власти оптимизация численности госслужащих не сказалась. Высвободившиеся средства в том числе будут направлены в те отрасли, в отношении которых она проводилась. <…> Среди важных направлений — повышение зарплат сотрудников младших должностей до конкурентоспособного уровня, — подчеркнул Ярослав Семенов.

«Хотелось бы, чтобы при этом не страдали представительские функции»

Благосклонно воспринимаемая, как правило, в обществе тема оптимизации численности чиновников тем не менее вызвала неоднозначную реакцию народных избранников. Решение провести сокращение госслужащих они поддержали, но попросили премьера еще раз его просчитать — не приведет ли это к ухудшению работы системы.

— По министерству образования и науки Удмуртии — одно из самых больших министерств, которое осваивает большую часть бюджетных средств. Замечательно работают, здесь нареканий нет. По тем цифрам, которые вы привели, штат составляет 77 человек, — обратилась к премьеру председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре, национальной и молодежной политике и спорту Татьяна Ишматова. — Мне кажется, есть необходимость предусмотреть и ввести должность еще одного заместителя министра (сейчас в штате два заместителя министра, — прим. ред.). Вопросов на самом деле очень много. И хотелось бы, чтобы при этом не страдали представительские функции, чтобы они могли выезжать и в муниципальные образования и принимать какие-то решения — не просто присутствовать, а решать вопросы.

Татьяна Ишматова попросила подумать об усилении направления молодежной политики. Фото udmgossovet.ru



Она также просила подумать об усилении направления молодежной политики. Ранее на президиуме Госсовета Удмуртии обсуждался вопрос возможного восстановления министерства по делам молодежи. Однако поддержки со стороны правительства эта тема не получила. Ярослав Семенов обещал вновь подумать в этом направлении.

Оптимизация не помешает освоению

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Фарид Юнусов предложил объединить министерства здравоохранения и социальной политики, так как, по его мнению, у ведомств есть ряд дублирующих функций.

Депутат Софья Широбокова просила обратить внимание на Министерство природных ресурсов, в состав которого ранее включили Министерство лесного хозяйства.

— В Министерстве природных ресурсов сегодня нет специалистов по природным ресурсам. Раньше наша комиссия плотно с ними работала, и я знаю, по каким направлениям, особенно в муниципалитетах, там недорабатывают. Это вопросы свалок, экологии, защиты лесов. Мы нефтедобывающая республика, у нас много вредных производств, но сегодня никто в этом направлении не работает эффективно, — отметила Широбокова.

Кроме того, она напомнила о 12 национальных проектах, объявленных президентом России, по которым будет серьезное финансирование. Справятся ли с освоением федеральных средств министерства после оптимизации? Семенов в свою очередь ответил, что нельзя увязывать численность госслужащих с объемом финансов, которые они должны освоить. Главное здесь эффективность исполнения возложенных на них функций.

Софья Широбокова отметила, что к вопросу оптимизации в муниципалитетах стоит подходить взвешенно. Фото susanin.news



Сокращения в муниципалитетах

Семенов отметил, что теперь качественной работы по оптимизации численности ждут от муниципалитетов, но оговорился, что заставлять их не будут.

— Первая и очевидная для всех истина в том, что органы местного самоуправления в принятии решения об оптимизации численности, безусловно, самостоятельны, — сказал он.

Однако ранее правительство создало экспертно-аналитическую группу, которая призвана оценить эффективность работы муниципальных органов в привязке к численности чиновников. Сравнивают их с муниципалитетами в других регионах Приволжского федерального округа. При этом были определены усредненные показатели оптимальной численности чиновников. Для малых муниципальных образований это 55 человек, для больших — 75, для городских округов — 100. Семенов здесь оговорился, что нет одинаковых муниципальных образований, а потому к каждому будет индивидуальный подход.

Главным примером раздутого госаппарата обычно называют Ижевск. В начале года сравнение его с близкими по численности населению городами ПФО приводил Бречалов. 1 200 чиновников управляют Ижевском, 248 — Пензой, 800 — Ульяновском. Процесс оптимизации в столице Удмуртии был запущен, но пока остановился на цифре свыше 900 человек. В дальнейшем работа застопорилась из-за отсутствия у города мэра. Новый глава города Олег Бекмеметьев уже заявил о планах провести административную реформу, однако пока не обозначил ее параметры.

На муниципальный уровень спущено множество функций, которые нередко не обеспечены финансированием, работы у чиновников на местах порой столько, что они засиживаются до ночи. Фото udmgossovet.ru



Между тем Софья Широбокова отметила, что к вопросу оптимизации в муниципалитетах стоит подходить взвешенно. На муниципальный уровень спущено множество функций, которые нередко не обеспечены финансированием, работы у чиновников на местах порой столько, что они засиживаются до ночи. В первую очередь, это касается вопросов регистрации земельных ресурсов.

— Действительно, работа проведена большая, но насколько были учтены все государственные полномочия, которые передавались в течение последних лет с федерального на республиканский и муниципальный уровни. Мы знаем, что, по оценкам, 117 полномочий у нас вообще не обеспечены финансами, особенно на муниципальном уровне, и эту проблему мы до сих пор не можем решить, — отметила депутат.

Подводя итог, председатель правительства сказал, что работа по оптимизации всей структуры госаппарата в республике будет продолжена. Конкретные планы на следующий год он не обозначил, потому как нужно еще оценить эффект от проведенных сокращений. Еще один источник сокращения затрат — оптимизация структуры госзакупок. По его словам, к концу года ожидается экономия в 800 млн рублей.