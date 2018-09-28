«Кукожится наша экономика»: председатели заксобраний регионов ПФО переживают за муниципалитеты

У местного самоуправления в России нет стимулов для развития. Поэтому оно «квази»

Фото: пресс-служба Госсовета УР

Большой объем спущенных из федерального центра полномочий и их низкая финансовая обеспеченность не дают регионам и муниципалитетам развиваться, загоняют их в долги и в конечном итоге сказываются на уровне жизни населения — такой лейтмотив звучал на вчерашнем заседании Ассоциации законодательных органов регионов ПФО в Ижевске. Участники совещания подчеркнули, что вопрос из экономической плоскости все больше переходит в плоскость политическую. Подробнее — в материале «Реального времени».

Почти 70 процентов удмуртских налогов уходит в федеральный центр

Председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин в своем выступлении сообщил коллегам то, что они сами прекрасно знают:

— Перераспределение полномочий стало одной из причин сокращения бюджетной обеспеченности субъектов РФ, — заметил он. — Субъекты РФ оказались неспособны надлежащим образом финансировать реализацию возложенных на них полномочий за счет собственных бюджетов, как следствие — дефицитность бюджетов и значительная долговая нагрузка регионов.

По его словам, в 2017 году обеспеченность консолидированных расходов субъектов, входящих в ПФО, за счет собственных доходов равнялась 83,1 процента и выросла на 1,2 процентных пункта по отношению к 2016 году. Суммарный объем долговых обязательств субъектов ПФО составил 53 процента по отношению к объему собственных доходов без учета объемов безвозмездных поступлений за 2017 год. По информации Минфина России в общем количестве муниципальных образований, утвердивших местные бюджеты в 2017 году, 47,4 процента бюджетов исполнено с дефицитом и 52,6 процента — с профицитом.

В Удмуртии бюджет с профицитом был принят на 2018 год впервые за долгие годы. Однако это как раз не свидетельство его сбалансированности. Республике приходится выполнять требование Минфина РФ о сокращении госдолга — без этого регион не может получать бюджетные кредиты и заменять ими коммерческие. На начало сентября госдолг составил 47,1 млрд рублей. Профицитный бюджет достигается максимальной экономией, в первую очередь на капстроительстве, оптимизацией расходов, сокращением чиновников. При этом почти 70 процентов собираемых с территории Удмуртии налогов уходят в федеральный центр.

Лидин отметил, что сегодня региональная политика может осуществляться только при наличии мощной системы межбюджетных трансфертов



«Субъектов, которые не могут жить без дотаций, становится все больше»

Однако сколько бы региональные бюджеты ни ужимались, проблема необеспеченности финансирования остается. Лидин отметил, что сегодня региональная политика может осуществляться только при наличии мощной системы межбюджетных трансфертов.

В ПФО получателями дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности являются 12 из 14 регионов ПФО, за исключением Республики Татарстан и Самарской области. В целом доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированных бюджетов регионов ПФО составляет в среднем 1/6. По сравнению с 2015 годом объем предоставленных межбюджетных трансфертов субъектам округа в целом снизился на 0,7 процента.

— Я лично считаю, что система местного самоуправления в целом в РФ «квази» получилась — без налоговой базы, без заинтересованности местного самоуправления, — поделился мнением председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. — Денег дашь и работают, а не дашь — абы как проживут. Нет заинтересованности в расширении налоговой базы. Как дальше развиваться? Было 28 доноров в России в 1990-е, когда бюджет 50 на 50 был. Пополняли федеральный бюджет, свои бюджеты. Сегодня субъектов, которые не могут жить без дотаций, становится все больше. Скукоживается налоговая база. Всего 8 регионов-доноров осталось, в том числе Татарстан.

Правда, тут Мухаметшин оговорился, что иногда регионам-донорам хочется стать реципиентами. При передаче полномочий регионы победнее порой получают под это финансовое обеспечение из федерального бюджета, а регионы-доноры должны покрывать их за счет собственных средств.

В ПФО получателями дотаций из федерального бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности являются 12 из 14 регионов ПФО, за исключением Республики Татарстан и Самарской области



При этом частое изменение правил налоговых «игр» не позволяет даже экономически сильным регионам быстро к ним адаптироваться. О любых переменах в объемах полномочий и перераспределении налогов между уровнями бюджетов нужно объявлять минимум за 2 года, чтобы регионы успевали к этому подготовиться. Иначе долгосрочные планы приходится заново полностью перекраивать — сейчас в Татарстане вносят изменения в стратегию развития до 2030 года.

— Сейчас ее пересматривают, программу секвестируют. У татар принято обрезание делать. Вот обрезаем. Но это же болезненно, по-живому, понимаете, — эмоционально высказался Мухаметшин.

«Вопрос превращается из экономического в политический»

В наибольшей степени несбалансированность полномочий и их финансовой обеспеченности наблюдается на муниципальном уровне. По словам Мухаметшина, дотационными являются практически все муниципальные образования.



— При такой системе налогообложения заинтересованности ни у кого нет. Он еще взял кредиты, но знает, что их надо вернуть, обслуживать проценты. При этом 70 процентов налогов с моей территории забирают. Это не позволяет мне ставить в такой риск свою территорию, поселение, деревню, поэтому кукожится наша экономика.

При этом именно недостаточное финансирование на муниципальном уровне сказывается на условиях, в которых живут граждане.

— Время пришло. Проблема недофинансирования расходных обязательств муниципальных образований начинает существенно влиять на уровень жизни населения на территориях, — отметил заместитель председателя Заксобрания Нижегородской области Александр Табачников.

«Необходимо сформировать некий индекс или норматив благополучия территории, в основе которого должны лежать минимальные нормативы расходных обязательств, ниже которых опускаться нельзя по всем полномочиям, передаваемым на все уровни», — предложил Александр Табачников



К этой мысли Фарид Мухаметшин добавил политический контекст.

— Упор все-таки надо делать на местное самоуправление. Там этот вопрос превращается из экономического в недовольство людей, в политический вопрос, если хотите, во время избирательных кампаний. Оппозиция на этом играет, Навальный на этом сидит, оседлав, — посетовал председатель Госсовета Татарстана.

В Удмуртии проблему необеспеченности полномочий муниципалитетов финансами поднимали год назад во время визита в регион председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Тогда главы муниципалитетов пожаловались, что надзорные органы штрафуют их за то, что они не исполняют полномочия, под которые в местном бюджете просто нет средств. Володин отметил, что необходимо провести «ревизию полномочий» глав МО, определив, на что в бюджете не заложены деньги (соответственно, полномочия в этой части изначально невыполнимы). Ряд полномочий, по его мнению, мог бы быть передан на региональный или федеральный уровень.

Однако, как видно, особых позитивных изменений с тех пор не произошло.

— Необходимо сформировать некий индекс или норматив благополучия территории, в основе которого должны лежать минимальные нормативы расходных обязательств, ниже которых опускаться нельзя по всем полномочиям, передаваемым на все уровни, — предложил Александр Табачников. — Мы все же говорим, что нам передаются полномочия, но не передаются источники.

Модельный бюджет

Сейчас в регионах прорабатывают вопрос применения так называемого модельного бюджета. О необходимости перевода субъектов РФ на такой механизм в феврале на форуме в Сочи говорил российский премьер Дмитрий Медведев. В модельном бюджете используются расчетные уровни как доходов, исходя из их налогового потенциала, так и расходов по всем позициям, рассчитанным по средним показателям субъектов РФ. Подобный механизм, по выражению Медведева, станет для регионов дополнительной мотивацией и простимулирует накопление ресурсов для совершения экономического рывка. При этом модельные бюджеты должны рассчитываться и для муниципалитетов.

Сейчас в регионах прорабатывают вопрос применения так называемого модельного бюджета

Как рассказал Табачников, в Нижегородской области проанализировали модельные бюджеты муниципалитетов и пришли к выводу, что их расходные обязательства недофинансируются регионом на уровне 10 млрд рублей. В области намерены покрыть этот дефицит за 3 года.

Однако, как отметил Лидин, в целом эта тема требует дополнительной проработки, так как сегодня при определении модельного бюджета не учитываются в полном объеме расходы капитального характера.

— Кроме того, по многим направлениям, в том числе таким, как здравоохранение, образование, все расходные обязательства обусловлены федеральным законодательством. И если сегодня в модельный бюджет будет включен какой-то усредненный показатель, то, конечно, субъекту будет крайне сложно выполнить свои обязательства, — подчеркнул представитель Заксобрания Пензенской области.

При расчете модельного бюджета, по его словам, должны быть учтены объективные потребности субъектов в финансировании госпрограмм, реализации майских указов по повышению зарплат бюджетника, а также нового майского указа, который потребует серьезных финансовых вложений. Как отметил присутствовавший на заседании помощник полпреда президента РФ в ПФО Алексей Симонов, в округе уже начались совещания по реализации последнего.

— Сейчас идет активная работа на федеральном и региональном уровнях по осмыслению, скажем так, майского указа. У нас во всех регионах округа проводятся мероприятия по подготовке реализации данного указа как стратегии развития государства на ближайшие годы. Это касается и финансирования тех показателей, которые там имеются. Они очень серьезные и потребуют финансирования от федерального уровня и софинансирования со стороны регионов. Как минимум, те полномочия, которые, как вы говорили, недофинансируются, при реализации данного указа потребуют еще значительных средств, которые нужно посчитать, найти и, соответственно, реализовать, — сказал он.

Как отметил присутствовавший на заседании помощник полпреда президента РФ в ПФО Алексей Симонов, в округе уже начались совещания по реализации последнего

Совещания по поводу реализации майского указа пройдут во всех регионах ПФО до конца года.

Подводя итоги заседания Ассоциации, ее координатор Валерий Лидин отметил, что все предложения по совершенствованию межбюджетных отношений будут переданы в Госдуму и Совет Федерации РФ. Правда, подобных обсуждений на разных уровнях прошло уже немало. Эмоции региональные чиновники и депутаты продолжают выплескивать, подкрепляя их цифрами и рисуя разные варианты уравнений между федерацией, регионами и муниципалитетами. Верят, что к оптимальному соотношению все же придут.