Все в одни руки: Бречалов берет под контроль гостраты глав районов Удмуртии

Республиканские власти решили централизовать закупки для городов и районов, однако муниципалитеты видят здесь некоторые риски

В Удмуртии полномочия по крупным госзакупкам передадут от муниципалитетов в единый республиканский центр. Власти рассчитывают, что это позволит получить большую экономию и сделает участие в тендерах более привлекательным для поставщиков. Однако определенные минусы в предстоящих изменениях видят представители муниципалитетов. Подробнее — в материале «Реального времени».

По-крупному

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал распоряжение, согласно которому закупки для нужд муниципальных образований планируется передать в созданный в прошлом году Региональный центр закупок Удмуртской Республики. В документе, появившемся на сайте правительства региона, имеются одобренные премьером проекты соглашений с каждым городом и районом республики.

Предполагается, что с 2018 года в региональный центр будут переданы закупки при начальной цене контракта свыше 500 тысяч рублей, с 1 января 2019 года — свыше 100 тысяч рублей. При этом Ижевск в документе не упоминается, однако, как уточнили в Минфине УР, столицу республики тема централизации закупок также коснется, но в полной мере только в 2019 году. Ожидается, что осенью региональный центр возьмет на себя закупки свыше 3 млн рублей.

— Единообразный подход в осуществлении закупок позволит оптимизировать расходы Удмуртской Республики на основе единой ценовой политики — одна цена на один и тот же товар на всей территории республики, — пояснил «Реальному времени» министр финансов региона Станислав Евдокимов.

В качестве примера он привел закупки медицинских изделий, в частности перчаток. В 2017 году на эти цели в Удмуртии было потрачено более 50 млн рублей. Разница в цене, в зависимости от заказчика, может отличаться на 20%, но такое различие устраняется, когда описание товара попадает в региональный каталог товаров, работ, услуг, и проводятся совместные закупки по этой номенклатуре товаров. Если раньше цена перчаток диагностических могла колебаться от 9,07 рублей до 6,70 рублей за пару, то сейчас при проведении совместных торгов установлена для всех заказчиков одинаковая цена, и она составляет 6,51 рублей за пару.

— Применение единых, типовых документов закупки обеспечит большую прозрачность и доступность государственных и муниципальных закупок, так, потенциальным поставщикам не придется изучать документы каждого заказчика, которых на территории республики насчитывается около 2 500, в т. ч. более 2 100 заказчиков муниципалитетов. Имеющийся опыт Удмуртской Республики рассказывает о положительном эффекте для бюджета от передачи полномочий в единый центр, например, укрупнение закупок в виде проведения совместных торгов позволяет привлечь внимание большего числа игроков рынка, и, как следствие, дает возможность получить предложение наиболее выгодное по сравнению с тем, если бы каждый заказчик проводил закупку самостоятельно, — говорит Евдокимов.

Между тем укрупнение закупок за счет включения в один лот потребностей разных муниципалитетов имеет и свои минусы, считает глава Каракулинского района республики Сергей Русинов. В частности, в тендерах не смогут принять участие местные предприятия, способные поставить небольшие партии продукции.

— У нас так активно говорят о борьбе с коррупцией, будто коррупционер на коррупционере сидит, и в торгах участвуют только свои, что забывают о вопросах здравого протекционизма. Теперь лоты будут выигрывать крупные поставщики, а местные предприятия будут летать по всей республике в поисках небольших закупок. О какой поддержке местного производителя здесь можно говорить, — сетует Русинов.

Без лишних закупок

С другой стороны, централизация закупок, как отмечает Евдокимов, позволит дополнительно проверять их необходимость. Подобный контроль уже введен для закупок стоимостью свыше 10 млн рублей, для этого создана межведомственная комиссия.

— Хотя с момента введения данного механизма прошло около полугода, результаты эффективной деятельности можно наблюдать уже сейчас. По одной из процедур закупки медицинских изделий, посредством перерасчета начальной (максимальной) цены была достигнута экономия в 1,4 млн рублей. В другом случае при закупке медицинского оборудования за счет улучшения требований к характеристикам товара, заказчик смог приобрести более современное и качественное оборудование за те же деньги, — сказал министр.

По словам министра, передача полномочий от муниципалитетов в центр уже реализовано во многих субъектах РФ, положительный опыт имеется в Московской, Воронежской, Тульской, Самарской областях.

Время и деньги

Между тем в районах опасаются, что централизация закупок может привести к задержкам сроков их объявления

— Мы уже несколько месяцев работаем и согласовываем закупки с республикой, но небольшие закупки полностью проводим сами, — рассказал глава Шарканского района республики Василий Муклин. — Но мы видим, что иногда не хватает времени специалистам центра, а порой нужно провести закупку оперативно. Чувствуется, что они перегружены и не всегда вовремя вносят закупку в график. Мы закупаем обычно на незначительные суммы, в основном это продукты питания для детских садов. Поэтому не знаю, как оперативно получится у республиканского центра справляться теперь.

Его коллега из Каракулинского района Сергей Русинов высказывает подобные опасения, при этом добавляет, что если своих штатных сотрудников еще можно подгонять по срокам объявления торгов, то повлиять на работников регионального центра в этом плане сложно.

— Ощущения двоякие. С одной стороны, торги есть торги, и не важно, кто проводит работу. Если снимется часть нагрузки с нашей контрактной службы, это хорошо, и ответственности меньше. Однако торговая процедура очень длинная, и пропущенные сроки по ее объявлению могут создать трудности. Нет уверенности, что централизованно получится быстро оформлять торги, — говорит глава района.

Однако глава Минфина утверждает, что передача новых полномочий не потребует увеличения штата регионального центра, так как предельная численность его работников была изначально рассчитана с учетом этого. При этом такая нагрузка не должна привести к увеличению сроков объявления торгов. За счет внедрения автоматизированной информационной системы регламентированные сроки подготовки документации о закупке сократились с 15 дней в 2017 году до 7 дней в 2018 году. Сами же сроки подготовки к проведению торгов, по его словам, в большей степени зависят от качества планирования самой закупки, а не от скорости подготовки ее документов, которые практически на 90% формируются в автоматизированной системе автоматически на основании заявки заказчика.

Инициативу по передаче муниципальных закупок на региональный уровень поддержал председатель постоянной комиссии Госсовета УР по госстроительству и местному самоуправлению Александр Прозоров.

— Уверен, это позволит по некоторым позициям значительно уменьшить цену. Появится возможность общего планирования по закупкам — объединение лотов в целом по всем отраслям. Особо отмечу, что качество подготовки конкурсной документации будет выше. Ну и безусловно произойдёт экономия за счёт сокращения штатов, — считает депутат.

Его коллега, депутат от Малопургинского района, член фракции КПРФ Павел Чушъялов также ожидает определенный позитивный эффект централизации.

— Легче контролировать, если все закупки будут проходить через единый центр, но на местах, конечно, лучше знают, что именно им требуется. Возможно, будет эффект и по части борьбы с коррупцией. Больше вижу плюсов в централизации.

Полученная экономия

Региональный центр закупок Удмуртской Республики был создан в декабре 2017 года в качестве единого органа для определения поставщиков, подрядчиков, исполнителей для заказчиков Удмуртии для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Ранее полномочиями по госзакупкам обладали несколько министерств, в частности Минэкономики, Миндортранс и Минздрав. Причем идея создать в Удмуртии единый центр по госзакупкам была озвучена еще предыдущим главой региона Александром Соловьевым в 2016 году.

Как сообщили в Минфине УР, с начала года экономия по результатам торгов составила 357 млн рублей к 281 млн рублей за аналогичный период 2017 года. При этом отметили, что не учтена экономия, которая в этом году формируется еще и на этапе планирования закупки.

Увеличилось число закупок за первое полугодие с 3 468 в 2017 году до 3 882 в 2018-м. При этом сократилось количество запросов на разъяснение документаций о закупках с 420 до 402.

По проведенным в первом полугодии 2018-го процедурам было подано порядка 11 000 заявок от участников закупки, из которых 5 000 заявок от поставщиков Удмуртии.

По результатам работы контроля начальной (максимальной) цены контракта на этапе планирования закупок снизилось количество торгов, на которых имелись случаи демпинга цен с 1 168 в 2017 году до 1 032 в 2018 году.