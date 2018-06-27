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Бречалов распорядился сократить число чиновников на 15%

13:25, 27.06.2018 3
Бречалов распорядился сократить число чиновников на 15%
Фото: realnoevremya.ru/Тимур Рахматуллин

Глава Удмуртии Александр Бречалов подписал указ «Об оптимизации численности работников государственных органов УР». Документ предполагает сокращение чиновников на 15%.

Согласно указу, опубликованному на портале правительства УР, сокращение числа чиновников должно повысить эффективность госаппарата.

Свою подпись глава республики поставил под документом 22 июня.

Руководителям исполнительных органов государственной власти дан двухнедельный срок на подготовку нормативных документов по оптимизации.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 27 июня
    Куда же они пойдут в свои года работать, как будут жить!?
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  • Анонимно 27 июня
    Молодчик!!!
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  • Анонимно 27 июня
    Это все треп
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