«Спартак» без Карреры очень плох, футбол наказывает Рианчо за предательство

«Рубин» ушел от поражения в добавленное время благодаря «шестому чувству» Бердыева

С уходом Массимо Карреры «Спартак» заиграл еще более безлико. И, несмотря на гигантскую разницу в бюджетах, выглядел слабее сурового в своей простоте «Рубина». О том, как красно-белые чуть не выиграли (1:1) в Казани, не наиграв даже на ничью, почему руководство «Спартака» не доверит пост Рианчо и каким образом Могилевец и Азмун лишили «Рубин» победы, — в материале «Реального времени».

Почему Рианчо не получит шанс «порулить» «Спартаком»

Сейчас, если не брать в расчет финансовое состояние, «Рубин» выглядит островком надежности и стабильности на фоне потрясываемого «Спартака». И дело здесь не в таблице, в которой команды делили перед матчем 6-7-е места, а в игре. У команды Бердыева — это традиционно скучный, но зато отработанный футбол. «Спартак» же — это хаос и анархия, которые лишь усилились на новом витке метания Леонида Федуна с позицией главного тренера. Хотя в этом плане и «Рубин» не может свысока смотреть на красно-белых; для «нового Бердыева» это всего лишь второй сезон на посту татарстанского клуба. До возвращения легенды «Рубина» казанцы также меняли тренеров раз в сезон с того момента, как уволили все того же Бердыева в самом конце 2013 года.

В день матча некоторые татарстанские СМИ опубликовали фантазию на тему четырехматчевого срока реализации потенциала и.о. главного тренера «Спартака» Рауля Рианчо, который, по сути, помог Глушакову и компании «слить» Карреру. По данным «Реального времени», руководство «Спартака» сейчас выбирает нового тренера, и речь о расширении полномочий Рианчо не идет. В этом, по большому счету, виноват сам Рианчо, практически настроивший часть состава против итальянского специалиста и тем самым львиную часть легионеров — против себя самого. Руководство «Спартака» не собирается допускать окончательного раскола коллектива и намерено назначить на пост главного тренера нового специалиста.

Руководство «Спартака» на данный момент выбирает нового тренера, и речь о расширении полномочий Рианчо не идет. Фото russian.rt.com



Дениса Глушакова «забанило» руководство красно-белых, оберегая от фанатов

Отчасти с этим связано и место в резерве главного оппонента Карреры Дениса Глушакова, которого Рианчо хотел поставить в «основу» еще в Глазго на матче Лиги Европы, но получил прямое распоряжение не подставлять под удар капитана клуба, которому всемогущее фанатское движение «Спартака» давно приготовило «горячую благодарность». Застрельщиком здесь выступает небезызвестная «Фратрия», которая и задает общий тон обожания по отношению к Массимо. Это и с точки здравого смысла не удивительно. Кто бы что ни говорил, именно итальянец снял проклятие полутора с лишним десятка лет «зеро титули» для некогда безальтернативного флагмана российского футбола. Так или иначе фанаты перед игрой уже традиционно «зарядили» в поддержку Карреры.

Интересно также, что на скамейке запасных гостей нашлось место для Романа Еременко, известного историей с кокаином и последующей длительной дисквалификацией. Но, понятно, не только этим — русский футболист с финским паспортом имеет в активе успешный этап карьеры в «Рубине» времен «первого пришествия» Бердыева. При этом другой экс-рубиновец Ивелин Попов, который провел в Казани лишь полсезона, вышел в «основе».

Роль оттянутого форварда досталась Хорену Байрамяну



Стабильность «Рубина» без учета предматчевой оказии Азмуна — Могилевца

У казанцев же все стабильно с составом. Вряд ли мы увидели бы хоть один сюрприз, если бы не коллизия (в прямом смысле этого слова) на предматчевой тренировке. По сообщению официального «Твиттера» клуба, «Сердар Азмун и Павел Могилевец получили повреждения после столкновения на тренировке перед матчем. Обоим футболистам были наложены швы. О сроках их восстановления будет сообщено дополнительно», — написал «Рубин».

Впрочем, уже после игры сам Курбан приоткрыл завесу тайны. «Здесь срок восстановления я не могу вам сказать, все будет зависеть от ситуации. Стандартные положения наигрывали, максимальное желание было у обоих, столкновение, причинили травмы друг другу. Надеемся, будут готовы к следующей игре, кто-то из них», — сказал на пресс-конференции специалист.



Тем временем выбор Бердыевым пары для Дмитрия Полоза в атаке немного удивил. Роль оттянутого форварда досталась Хорену Байрамяну, который, кажется, в этом сезоне поиграл на всех позициях, кроме центрального защитника. И это притом что в запасе у «Рубина» томятся возрастной, но любимый казанскими фанатами Александр Бухаров, и не столь популярный, но зато молодой и перспективный иранец Реза Шекари. Непонятно, кстати, для чего его покупали — уже второй сезон футболист не играет, а без официальных матчей за первую команду рост любого игрока практически исключен.

На «Спартак» народ все же пришел — свыше 20 тысяч зрителей. Правда, больше половины из них болело за «Спартак». Только фан-сектор вместил около 3-4 тысяч болельщиков красно-белых. О «фан-секторе» хозяев говорить стыдно — достаточно фото.



Фан-сектор «Спартака». Фото автора

Фан-сектор «Рубина». Фото автора

Если переодеть «Спартак» и «Рубин» в первом тайме — никто не заметил бы подмены

На старте матча «Рубин» в классическом для «Спартака» стиле забрал мяч под свой контроль. Сыгранное трио Камболов — Коновалов — Подберезкин в центре поля легко переигрывало экспериментальный треугольник москвичей, составленный из Игнатова, Зобнина и Боккетти. Если Рианчо хотел удивить Бердыева опорником в лице Сальваторе Боккетти, то не на того нарвался.

«Сальву я видел в этой роли еще когда он был в «Рубине», когда у нас были некоторые проблемы с Нобоа, я уже тогда думал, что Сальва может сыграть на этой позиции. Он тактически грамотный, с пасом. Так что в этом нет ничего удивительного», — скажет по завершению матча Бердыев.



Впрочем, остроты у ворот Максименко это не создавало. «Спартак» же действовал хаотично, но первый опасный момент состоялся у ворот казанского кипера Ивана Коновалова, когда на 17-й минуте Александр Ташаев прострелил в штрафную, и лишь подкат Устинова не позволил гостям замкнуть в пустые ворота.



По большому счету, в первом тайме можно было переодеть команды в майки друг друга и никто не заметил бы подмены. «Спартак» играл пусть и не столь дисциплинированно, зато столь же скучно, как «Рубин». Наверное, не того ждут фанаты красно-белых, а значит, дни Рианчо в «Спартаке» все-таки сочтены. Ну а Казани для внятной игры в атаке критично не хватало Сердара Азмуна.

Во втором тайме «Рубин» обязан был выигрывать

После перерыва «Рубин» будто с цепи сорвался. На 53-й минуте счет был обязан открывать Дмитрий Полоз, выскочивший в гордом одиночестве на ворота гостей. Но Максименко свою команду спас, вовремя бросившись в ноги форварду казанцев. При этом мяч отскочил в район центра штрафной на набегающего Байрамяна, который не попал фактически в пустые ворота. Это был самый острый момент в исполнении обеих команд за тайм с лишним игрового времени.



Казанцы продолжали жалить быстрыми вертикальными атаками — в одном из эпизодов Полоз стрельнул чуть выше перекладины. И тут Рианчо решил удивить Бердыева заменами, выпустив Нимели и Еременко вместо Ханни и Попова. Наверное, можно было бы услышать реакцию казанских болельщиков на выход Еременко, если бы их вообще было слышно.

На 53-й минуте счет был обязан открывать Дмитрий Полоз, выскочивший в гордом одиночестве на ворота гостей



… но чуть не проиграл

Замены позволили «Спартаку» чуть отодвинуть игру от своих ворот. А Курбан Бердыев со своими ходами не торопился. Все-таки фактически нет у «Рубина» скамейки. Тем более после травмирования Азмуна и Могилевца. Все это не помешало казанцам создать второй убойный момент для Байрамяна, который Хорен успешно запорол, пробив выше ворот. Очень не хватило «Рубину» вчера Азмуна, без которого голевые моменты просто некому было реализовывать.

Тем временем на поле вышел Александр Бухаров, заменивший Полоза. И почти тут же «Спартак» наказал «Рубин» за расточительность, пускай гол и вышел откровенно нелепым. Банальный фланговый прострел нашел руку Устинова, и Дмитрий Комбаров хладнокровно реализовал пенальти — 0:1.

«Спартак» выглядел вчера очень плохо, но чуть не увез три очка из Казани. Так оно и вышло бы, если бы не «шестое чувство» Курбана Бердыева, который уже в добавленное время выпустил вместо Байрамяна центрального защитника Егора Сорокина, первым же касанием со «второго этажа» сравнявшего счет — 1:1.

Егор Сорокин. Фото: rubin-kazan.ru





Егор Сорокин: «Гол головой за два ведь считается, разве нет»?

— Расскажи, каково это — выйти на замену и первым же касанием забить спасительный гол? — спросил после игры у героя эпизода Егора Сорокина корреспондент «Реального времени».

—(Смеется). Непередаваемые ощущения! Радость, что вышел, забил и мы сравняли. Плохо, что не выиграли дома. Все любят забивать голы. Тем более если еще в самой концовке, то вдвойне эмоционально приятно.

— Можно сказать, что справедливость восторжествовала? Все-таки «Рубин» во втором тайме действовал заметно лучше и кажется был ближе к голу.

— Да, я думаю, мы наиграли на гол. Сыграли не очень качественно, есть над чем работать.

— С какими словами выпускал на поле Курбан Бекиевич?

— Выйти, побороться, забить… Сделать все, чтобы команда не проиграла. Даже если был бы момент, чтобы выигрывали!

— Результат справедливый?

— Так гол головой же за два, разве нет, ну как во дворе (смеется).



Тем временем Курбан Бердыев после матча веселым не был, но явно довольным, несмотря на упущенную, по сути, победу.

— Это тот случай, когда есть удовлетворение от игры, но нет удовлетворения от результата. Я думаю, ребята сегодня большего заслужили. Но слава Всевышнему, что играли до конца и отыгрались.



— Опишите, пожалуйста, эпизод с выходом Сорокина. Что ему говорили и как принималось решение?

— Напрашивалось давление в центре, именно там его не хватало. Бухаров вышел неплохо, но здесь нужен был второй игрок, который мог бы вверху выиграть единоборство, подобрать и так далее. Егору я конкретно сказал, чтобы атаковал по центру, откликался на фланговые передачи, что он и сделал, — прокомментировал «шестое чувство» Курбан Бердыев после игры.

Ну и в завершение разговора о матче. Опальный Глушаков на поле так и не вышел. Интересно, сколько матчей руководство «Спартака» намерено прятать капитана команды от разъяренных фанатов.

Артур Халилуллов, фото vk.com/fcrk