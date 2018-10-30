Как заплатить имущественный налог быстро и без лишних хлопот?

Фото: предоставлено ПАО «Сбербанк России»

В октябре традиционно в почтовые ящики граждан, имеющих собственность в том или ином виде, падают «письма счастья»: Федеральная налоговая служба напоминает нам, что владение имуществом — это еще и обязанность оплачивать налог на него. Налоговые «платежки» получают владельцы земельных участков (земельный налог), недвижимости (имущественный) и автомобилей (транспортный).

Оплатить налог на имущество физических лиц за 2017 год надо не позднее 3 декабря 2018 года. Затягивать не рекомендуем.

Для экономии времени и, чего скрывать, нервов рекомендуем сервисы от Сбербанка.

Итак, как выполнить свой долг налогоплательщика без суеты?

Любой клиент, имеющий банковскую карту Сбербанка, может с легкостью заплатить налоги, не выходя из дома или не покидая своего рабочего места. Особо отметим: услуга бесплатна и никаких комиссий при совершении платежей не взимается.

Способ №1 — интернет-банк «Сбербанк Онлайн»

Чтобы войти в личный кабинет «Сбербанк Онлайн», нужно получить логин и пароль к своей карте через любой банкомат банка, после чего зайти на сайт www.sberbank.ru (16+) в раздел «Сбербанк Онлайн».

Для оплаты налогов необходимо последовательно выбирать пункты:

Переводы и платежи — Федеральная налоговая служба — Поиск и оплата налогов ФНС — Оплата налогов по индексу документа.

Способ №2 — мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» (16+)

Процесс оплаты квитанций можно значительно ускорить — достаточно найти в верхнем углу квитанции двухмерный штрих-код. В мобильном приложении на вкладке платежи выбрать пункт «Оплата по QR-коду или штрих-коду», навести камеру телефона на QR-код — после сканирования происходит автоматическое заполнение всех реквизитов (не забудьте на всякий случай сверить их с теми, что указаны в квитанции). Легкое нажатие кнопки «Продолжить» — и, вуаля, меньше чем за минуту оплата сделана.

Если по каким-то причинам штрих-код считать не удалось, можно воспользоваться традиционным алгоритмом:

в мобильном приложении СБОЛ выбрать раздел

«Платежи — Налоги, штрафы, ГИБДД — Поиск и оплата налогов ФНС — Оплата по индексу документа».

Индекс документа, конечно, тоже указан в квитанции. Дальше все по проверенному алгоритму. Кстати, здесь же есть возможность проверить, есть ли у вас просроченные платежи — путем ввода своего ИНН.

Преимущества онлайн-сервисов:



минимум усилий: не нужно специально идти в банк;

скорость: время совершения платежа — минута;

доступность: возможность оплаты в любое время (круглосуточно);

надежность: через несколько дней информацию об оплате налога можно проверить в личном кабинете налогоплательщика на сайте УФНС.

Способ №3 — Устройства самообслуживания и отделения банка

Если по каким-то причинам описанные способы оплаты клиенту не подходят, ну или он просто весьма консервативен — он, разумеется, может воспользоваться традиционными сервисами и оплатить налоги через устройства самообслуживания или в отделениях банка.

ПАО «Сбербанк России»



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