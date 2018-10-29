«…И помнят, Колотов, в народе, как колотил ты головой»

50 лет назад легенда советского футбола дебютировал за «Рубин» в матче со «Спартаком»

Фото: предоставлено Федерацией футбола РТ

Что ни говорите, а госпожа История та еще шутница — распорядилась так, что в день матча «Рубин» — «Спартак» в чемпионате России — 2018 у нас есть отличный повод вспомнить встречу этих же соперников полувековой давности. Именно в товарищеской игре со «Спартаком» в Казани 26 октября 1968 года за «Рубин» дебютировал Виктор Колотов, легенда татарстанского и советского футбола. Один из самых опытных спортивных журналистов Казани Александр Егоров специально для «Реального времени» подготовил исторический очерк о самом известном футболисте с татарстанскими корнями с массой эксклюзивных комментариев и воспоминаний.

История одного матча

В те годы «Рубин» выступал во второй группе класса «А», и визит игравшего в первой группе прославленного «Спартака» для казанских любителей футбола, безусловно, был событием. Любопытно, что 23 октября 1968-го и «Рубин», и «Спартак» сыграли домашние матчи чемпионата СССР в своих лигах (казанцы обыграли 2:0 махачкалинское «Динамо», а «Спартак» — донецкий «Шахтер» со счетом 2:1), а 31 октября обеим командам предстояли встречи следующего тура. И о том, по какой причине соперники решили сыграть «товарняк», сегодня можно только догадываться. Несмотря на неофициальный статус матча, именитые гости вышли на поле практически боевым составом — из звезд первой величины того «Спартака» не сыграли только Николай Осянин (к слову, воспитанник казанского футбола, поигравший еще за «Искру») и Геннадий Логофет.

— «Спартак» приехал никаким не дублем: с Маслаченко в воротах, Хусаиновым, Крутиковым, Рожковым, — вспоминает ветеран «Рубина» Николай Пензин. — В деталях я о той игре сейчас уже не могу рассказать, помню только, что холодно было, снежок шел, а Колотов гол забил.



Николай Пензин. Из личного архива футболиста

— Витя Колотов вышел на замену и забил гол головой после углового, — утверждает другой участник того матча, одноклубник и друг Пензина Владимир Зайцев. — А подача была справа, от Западной трибуны.



Выходит, забивал Колотов «Спартаку» в те ворота, что у Южной трибуны.

— Давайте я лучше расскажу вам, как в 65-м против «Торпедо» и Стрельцова играл, — предлагает Анатолий Мамочкин в ответ на мою просьбу вспомнить детали первого матча Колотова за «Рубин». — Я ведь со «Спартаком» тогда на поле не выходил, на лавочке рядом с Витей сидел. Его выпустили, кажется, минут за 15 до конца, а на меня времени не хватило. Витя вышел и забил — он фартовый.

Похоже, память Анатолия Александровича подвела, потому как в документе, заполненном старшим тренером «Рубина» Николаем Сентябревым собственноручно, напротив фамилий Тетеркина и Колотова указано — 45. Вероятно, отыграл весь второй тайм.

Фото предоставлено Александром Цыбиным

Благодаря этому отчету мы сегодня знаем составы «Рубина» и «Спартака» в том матче и в общих чертах его сценарий.

Товарищеский матч

«Рубин» (Казань) — «Спартак» (Москва) — 3:1 (2:1).

26 октября 1968 года. Казань. Центральный стадион им. Ульянова- Ленина. 8000 зрителей.

Голы: Задикашвили, Тетеркин, Колотов — у «Рубина»; Рожков — у «Спартака»

«Рубин»: Лукович, Климанов, Зайцев, Власов. Н. Марков, Миннибаев, Марамыгин, Тетеркин (Колотов, 46), Пензин, Савельев, Задикашвили.

«Спартак»: Маслаченко (Лисицын), Петров. Гребнев, Крутиков, Киселев (Михайлин), Рожков, Янкин, Хусаинов (Евлентьев), Папаев, Амбарцумян, Силагадзе.

Судья: Константин Сундатов (Казань).

«Правило Колотова»

Но Мамочкин прав в том, что Виктор Колотов действительно был фартовым футболистом. Один только факт: в своей профессиональной карьере он играл всего лишь за четыре команды — зеленодольскую «Чайку», «Рубин», киевское «Динамо» и сборную СССР — и во всех четырех открывал счет забитым мячам уже в первом матче (пусть у «Чайки» и «Рубина» они и были неофициальные).

В начале 1968 года 18-летнего Колотова, худого и нескладного, с длиннющими ногами, тренер «Чайки» Виктор Мысливцев не хотел брать на предсезонный сбор. И только ультиматум капитана команды Геннадия Данилова, который, как и Колотов, жил в Юдино, убедил тренера. Данилову пришел вызов в пермскую «Звезду», армейскую команду, и он этим воспользовался — заявил, что уедет в Пермь, если Колотов не поедет на сбор.

О том, что произошло на сборе, пару лет назад рассказывал в одном из своих интервью партнер Колотова по «Чайке» Владимир Тихонов.

«Приехали на юг, начали готовиться к сезону. У нас был нападающий из Москвы Женька Стеблевец, он сразу к Мысливцеву: «Виктор Алексеевич, бедро потянул, не могу играть». Тот ему: «Ну, лечись-отдыхай». И ставит в атаку Колотова. Играем матч с Липецком, выигрываем 4:1 — все четыре мяча забивает Витек. Товарищескую игру с дублем ростовского СКА выигрываем 3:1, на счету Колотова — два мяча. Всего же на сборе он забил мячей пятнадцать. Стеблевец: «Все, Виктор Алексеевич, я выздоровел». А Мысливцев ему: «Выздоровел? Посиди на лавочке теперь».

В сезоне-1968, выступая за «Чайку» в классе Б (третьем по силе дивизионе советского футбола), Колотов наколотил 23 мяча в 38 играх.

О первом матче Колотова в составе «Рубина» мы уже рассказали, следующей же новой командой для юдинского самородка стала сборная СССР. После провала на ЧМ-1970 (наши в четвертьфинале в дополнительное время уступили уругвайцам 0:1) Гавриила Качалина на посту старшего тренера сборной сменил Валентин Николаев, который серьезно обновил команду. 28 октября 1970 года Колотов, будучи игроком «Рубина», дебютировал за сборную, выйдя в стартовом составе в домашнем товарищеском матче против сборной Югославии. СССР победил со счетом 4:0, Колотов забил третий мяч в этой встрече. Факт этот стал событием для страны: едва ли не впервые в истории советского футбола в сборную был вызван футболист из команды, которая не выступает в сильнейшем дивизионе!

Но еще до дебюта за сборную СССР за Колотовым началась настоящая охота грандов советского футбола. Интересную деталь нам удалось выяснить в беседе с Анатолием Фомичевым, тренером ДЮСШ Вахитовского района Казани, который в 1970 году играл за «Памир» (Душанбе). И 21 октября, за неделю до дебюта Колотова в сборной Союза, участвовал в календарном матче первенства СССР «Рубин» — «Памир» в Казани.

— Я на всю жизнь ту игру запомнил, такое не забывается, тем более что это был мой первый выход за «Памир»! — Анатолий Васильевич очень эмоционально реагирует на необычный вопрос вспомнить матч 48-летней давности. — Я молодой, в запасе, но через 15 минут после начала наш нападающий получает травму, и тренер мне говорит: «Раздевайся!» Я раздеваюсь, стою на бровке, коленки дрожат… Выхожу играть справа и попадаю под Колотова! Уже повзрослев, я вспоминаю тот матч и переосмысливаю игру этого Мастера с большой буквы. Тренеры часто говорят футболистам: «Играйте просто!» Колотов играл просто: не передерживал мяч, открывался, уходил от соперника на своем широком шаге. Он-то нам и забил в Казани, с углового. После игры с нами в автобусе в аэропорт поехал Андрей Биба, один из тренеров киевского «Динамо». Мы его спросили, за кем он приезжал. Биба не стал скрывать: «За Колотовым».

Чемпионат СССР-1970. Первая группа класса «А»

«Рубин» (Казань) — «Памир» (Душанбе) — 1:0 (1:0)

21 октября 1970 года. Казань. Центральный стадион им. Ульянова-Ленина. 3000 зрителей.

Гол: 1:0 Колотов, 15.

«Рубин»: Лукович, Климанов, Зайцев, Власов, Файзуллин, Савельев, Марамыгин, Пензин (Миннибаев, 46), Краснов, Колотов, Задикашвили

«Памир»: Карасев, Гурман, Хаби, Кириленко, Смирнов, Макаров, Черевченко, Пекшев (Фомичев, 20), Мартьян, Султанов, Ананьин.

Судья: Сергей Алимов (Москва).

«Как казанский подросток превратился в киевского плейбоя»

В киевском «Динамо» Колотов дебютировал 6 мая 1971 года в домашнем матче против «Зари» из Ворошиловграда, которую тренировал казанец Герман Зонин, и, конечно же, забил единственный победный гол на 19-й минуте. Герман Семенович деталей того матча 47-летней давности сегодня не помнит, но о Колотове, с которым поработал будучи в штабе сборной СССР на Олимпиаде-1972, отзывается исключительно хорошо.

— Виктор и в сборной СССР у меня играл, трудяга был страшный — я его с тренировки не мог выгнать и человек прекрасный. А какие голы забивал! На Олимпиаде в Мюнхене играли с Бирмой, моей бывшей командой (Зонин работал со сборной Бирмы в 1965—67 годах, — прим. ред.), так Витька метров с тридцати пробил, и вратарь прозевал этот удар.

Кстати, матч с Бирмой формально был первым для Колотова за олимпийскую сборную СССР. И хотя в то время у нас в стране футбольная сборная была одна, потому что все наши футболисты считались любителями, а возрастных ограничений для выступления на Олимпиадах не было, «правило Колотова» — отмечать дебют в команде голом — сработало и здесь.

Виктор Колотов завершил выступление за сборную СССР в 1978 году, проведя за нее 55 матчей и забив 22 мяча. Больше Колотова за сборную СССР забивали только Олег Блохин, Олег Протасов, Эдуард Стрельцов, но все они играли на позиции нападающих. Также Колотов входит в число 12 футболистов, которым удавалось делать хет-трики в матчах за сборную СССР.

Даже спустя полтора десятилетия после завершения карьеры футболисты — свидетели игры Колотова — воспринимали его как звезду первой величины. А известный поэт-песенник Илья Резник даже написал Виктору Михайловичу адрес в стихах:

«Не сдался ты годам и моде,

Полузащитник дорогой,

И помнят, Колотов, в народе,

Как колотил ты головой.

Играл красиво ты и остро,

И увидал весь шар земной,

Как из казанского подростка

Родился киевский плейбой».

Фото предоставлено Федерацией футбола РТ

Виктора Колотова не стало 3 января 2000 года — ровно через 40 дней после того, как он, будучи в Казани на переговорах о возможной работе в «Рубине», перед отъездом домой, на Украину, собрал товарищей по казанской команде в одном из кафе на улице Восстания.

Проводить Колотова в последний путь из Казани в Киев поехал Владимир Савельев, юдинский друг детства, а затем и партнер по «Рубину». Как вспоминает Владимир Борисович, по маршруту траурного кортежа от стадиона «Динамо», где было прощание, до Лесного кладбища остановили движение транспорта. И не возобновляли его, пока Мастер не упокоился рядом со своими родителями.