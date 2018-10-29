«Мы стремимся создать город-книгу, где историю можно читать прямо на стенах и улицах»

Как Альметьевск превращается в столицу современного монументального искусства и город, в котором хочется жить

Фото: Институт исследования стрит-арта

В Альметьевске завершился первый этап пятилетней программы «Сказки о золотых яблоках». Серые стены многоэтажек, гаражи, промышленные сооружения стали арт-объектами. К работе привлекли лучших художников России и зарубежья, которые в сотрудничестве с историками и искусствоведами зашифровали на кирпичных «холстах» культурный код жителей нефтяной столицы Татарстана. Подробности в материале «Реального времени».

Прием или проем?

Фасад дома №123 по улице Ленина стал объектом для селфи. У каждого из 150 тысяч жителей Альметьевска, наверное, есть фото на фоне трехмерной картины высотой в восьмиэтажный дом. Непонятно — это оптический прием или проем в стене?

Серый дом в нефтяной столице Татарстана в арт-объект, приковывающий внимание прохожих, превратил Мехди Гаданьялу, художник из Тегерана. Его называют мастером иллюзий, новым гением имп-арта (от английского impossible art — невозможное искусство; изображение трехмерного объекта, элементы которого расположены в противоречивой, препятствующей однозначному восприятию взаимосвязи, — прим. ред.) и даже «иранским Бэнкси». 100 килограммов краски, 10 дней на высоте, на пронизывающем ветре, и картина под названием «В будущее» готова. На ней лестница, по которой человек выбирается из замкнутого пространства, но «снаружи» снова препятствие.

— Эта работа — олицетворение надежды, того, что всегда есть выход из сложной ситуации, — объясняет художник в интервью «Реальному времени».

Соавторы картины — ученики 10-го класса школы №25 Альметьевска. Они по просьбе сокуратора проекта «Сказки о золотых яблоках» Льва Мурзенко писали эссе о будущем. Их мысли стали основой для творчества Мехди Гаданьялу.

«С помощью нового искусства и истории мы хотим показать место корней в жизни современного человека»

«Сказки о золотых яблоках» — беспрецедентная программа, в рамках которой город — близнец сотен российских городов и кварталов, которые начали застраивать во второй половине ХХ века, обретет неповторимое лицо. Название программе дала татарская сказка «Семь золотых яблок», а работы современных художников рассказывают историю старинных деревень, выросших в 1960-е годы в нефтяную столицу республики.

— В Альметьевске был реализован уникальный проект. И это не просто красивые картинки — через них мы раскрываем историю этих мест, ведь Альметьевск — молодой город, а самому селению более 300 лет. Мы провели масштабные культурологические исследования — собрали историков, краеведов, фольклористов, пообщались с местными жителями, объездили окрестности Альметьевска, нефтяные месторождения. На основе этих исследований для каждого художника составили методичку, ведь многие до этого не бывали в Татарстане, а тем более в Альметьевске. С помощью нового искусства и истории мы хотим найти место корней в жизни современного человека, — говорит Полина Еж, куратор проекта «Сказки о золотых яблоках», сооснователь «Института исследования стрит-арта».

«Институт исследования стрит-арта» занялся перевоплощением Альметьевска по инициативе компании «Татнефть». Муралы — крупные изображения на городских объектах, скульптуры в парках свяжет в единое целое велосипедный маршрут. Альметьевск — это ведь не только нефтяная, но и велосипедная столица Татарстана — более 90 км велодорожек.

— Это общая проблема страны — крупные города оттягивают молодежь, кадры, таланты. И наши проекты (их у компании порядка 40) рассчитаны на то, чтобы самые талантливые люди оставались в Альметьевске. Это не только паблик-арт, хорошие дороги и жилье, но и создание комфортной среды для жизни и творчества. А еще десятки километров велосипедных дорожек, которые дают возможность заниматься спортом, отдыхать, беречь экологию. Планируем сделать студию мультфильмов, начинаем масштабное обучение школьников компьютерной графике, — говорит Наиль Маганов, генеральный директор и член совета директоров ПАО «Татнефть», инициатор проекта «Сказки о золотых яблоках».

«Котлы булсын! Будь счастлив!»

Авторы арт-объектов не только из Татарстана, но и других городов и даже стран. Поэтому вдохновляли, помогали расшифровать местный культурный код эксперты — историки и искусствоведы.

— Моя задача была найти сюжет, который был бы интересен широкой публике. Например, композиция «Будь счастлив»/«Котлы булсын». Это объемная композиция из слов на русском и татарском языках, которые оплетают монеты. Дело в том, что на волжско-булгарских, а затем и золотоордынских монетах писали «Будь счастлив» и печатали символ счастья, — говорит Альфрид Бустанов, специалист по старинным татарским рукописям, профессор факультета истории Европейского университета.

Визуализировал «денежную» историю муралист из Серпухова под псевдонимом Kreemos. Итоги совместной работы, говорит Альфрид Бустанов, его приятно удивили, как и в целом трансформация общественного пространства, которую сейчас переживает Альметьевск.

— То, что делает «Татнефть» в плане переформатирования публичных пространств и в плане разумного подхода, когда для совместной работы приглашаются интересные художники, исследователи и люди, разбирающиеся в стрит-арте, — это хорошо и правильно, — говорит Альфрид Бустанов.

«Люди устали от помпезных памятников»

В «Сказках о золотых яблоках» нашел отражение татарский фольклор. Казанский иллюстратор Гузель Гарипова проиллюстрировала легенду об Алтынчеч в переходе под улицей Ленина. Татарская сказка «Луна и солнце» и одноименное стихотворение Габдуллы Тукая вдохновили альметьевского уличного художника Дамира Бозика на создание диптиха — один в теплых тонах, другой — в холодных.

Габдулла Тукай, как и герои татарских сказок, тоже предстал в неожиданном образе — на велосипеде, а впереди, в корзине, уютно сидит Шурале. Таким увидел поэта и его героя скульптор из Санкт-Петербурга Павел Игнатьев.

— Жителям, с которыми я разговаривала, нравится все. Им нравится нетрадиционный подход, нравится Тукай на велосипеде — все воспринимается как игра, — говорит об отзывах жителей и гостей Альметьевска Гузель Сулейманова-Валеева, специалист по истории татарского изобразительного искусства, архитектор, доктор искусствоведения Института истории Академии наук Республики Татарстан. — Мы привыкли к торжественным статуям, которые отдают дань истории, личности, но жителей города они не затрагивают. Люди устали от помпезных памятников, а этот — приносит легкость, позитив, рядом с ним останавливаются, фотографируются.

По словам искусствоведа, проект «Сказки о золотых яблоках» визуально обогатил Альметьевск: «До этого в городе преобладала стилистика 80-х годов, даже современные объекты были оформлены в традициях 80-х. Сейчас пространство города стало современным и живым».

«Для меня было удивительным, насколько богат духовный мир жителей Альметьевска и жителей окрестных сел»

Один из участников экспертного совета — заведующий лабораторией теоретической фольклористики Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХиГС Никита Петров.

— Наша задача — донести до проектировщиков городского пространства то, каким люди видят свой город. По сути, мы посредники между жителями города, села, которые хранят и передают культурные тексты внутри семьи, и кураторами проекта «Сказки о золотых яблоках», — говорит Никита Петров.

Большое значение в жизни современных альметьевцев занимают истории про нефть, и это, наряду с героями татарского фольклора, нашло отражение в работах художников.

Реализованы в визуальной форме предания о первом промышленнике Надыре Уразмете, его семье. Здесь и на других муралах можно заметить чистый и аккуратный татарский домик, про который рассказывали многие наши информанты, с обязательной геранью на подоконнике. Элементы татарского быта, изображенные Димитрисом Таксисом (мурал «Обед»), буквально повторяют записанное нами интервью, где есть теплые воспоминания о быте татарской семьи в 1950-е годы — гуси, которые живут в доме, татарская семья за столом, занавески на окнах. Теории происхождения нефти нашли реализацию в работе Артема Стефанова на Котельной №2.

— Для меня было удивительным, насколько богат духовный мир жителей Альметьевска и жителей окрестных сел. К сожалению, мы не так много провели с ними времени, нужны дополнительные фольклорные экспедиции, чтобы понять и услышать другие удивительные истории и про татарский быт, и про память поколений, про сказки и мифологию. Очень интересными были тексты городской культуры о неофициальных названиях районов Альметьевска — «Поле чудес», «Чили», «Япония», «Франция» — это метки пространства для местных жителей, не всегда понятные приезжим. Из фольклорных сюжетов новым и интересным оказалось предание о батырах, которое, возможно, будет реализовано — говорит Никита Петров.

«Вырастет другое поколение людей, которые сделают город не только красивым и узнаваемым, но и поменяют отношение к окружающему пространству»

Над проектом работали более 30 человек, не считая художников. Среди экспертов — цвет татарской интеллектуальной элиты. В состав вошли и куратор Анна Нистратова, и архитектор Андрей Воронов, и писатель-сценарист Лев Мурзенко.

То, что было сделано в Альметьевске в этом году, — это только первый этап пятилетней программы.

— В этом году мы больше работали с историей и жанрами монументальной росписи, чтобы в Альметьевске было представлено огромное количество жанров, которые сейчас присутствуют в искусстве. В будущем году мы коснемся других видов искусства, это будут арт-объекты и медиа-арт — все, что связано с проекциями, звуком, светом. Также в будущем году нам бы хотелось развить социально-коммуникативное искусство, чтобы больше включать жителей в процесс. Мы стремимся создать город-книгу, где историю можно читать прямо на стенах и улицах, а за каждым визуальным объектом стоит интересный факт, — говорит Полина Еж.

Куратор проекта отмечает, что большинство альметьевцев позитивно отнеслись к изменениям в городе, негативные отзывы слышали редко.

— Всегда найдутся люди, которые будут рассуждать так: «Лучше нам бы раздали по 1000 рублей, чем на стенах рисовать». Город может и должен быть пространством культуры, потому что это влечет позитивные изменения и в благоустройстве, и в хозяйственной части, но не только. То, с чем мы работаем, и то, что делает «Татнефть», приведет не только к тому, что город будет красивым и узнаваемым в мире, но и к тому, что спустя десятилетия вырастет качественно новое поколение людей, — говорит Полина Еж.

«Сказки о золотых яблоках» — это уникальный для России проект. По сути, это память людей, воплощенная в монументальном искусстве. С поддержкой исследователей, через художников кураторы пытаются сделать так, чтобы Альметьевск стал узнаваемым на карте не только России, но и мира. Чтобы местные жители, глядя на изображения и скульптуры, узнавали свои сюжеты, рассказывали о них детям и гордились своим городом.

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