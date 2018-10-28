«Дизайнеры и архитекторы вынуждены соглашаться с некомпетентными мнениями»

«Реальное время» продолжает собирать «Библиотеку предпринимателя»

Фото: Олег Тихонов

Как создаются хиты, в чем ценность работы с подсознанием и как «Большое волшебство» помогает найти силы для творчества — предприниматели рассказали «Реальному времени» о книгах, которые прочитали за прошедшую неделю.

Михаил Жилин, руководитель студии архитектуры «Братья Жилины»:

— Я начал читать роман «Источник» Айн Рэнд. Автор пишет об архитекторе, о том, каким он видит мир и как с ним взаимодействует. Герой считает, что заказчики при проектировании зданий ему не нужны, он должен работать без них. Он акцентирует внимание на проектах и не учитывает пожелания клиентов. Я считаю, что это сильная позиция — герой занимается творчеством, а не ремеслом.

Дизайнеры и архитекторы — это те люди, которые вынуждены соглашаться с не очень компетентными мнениями частных или корпоративных клиентов и рисовать то, что идет вразрез с их внутренним взглядом. В книге архитектор — принципиальная личность и пренебрежительно относится к клиентам, говорит, что они ему не нужны, а нужны только объекты, которые он делает.

Зоя Тетруашвили, руководитель сети соляных пещер «Стоуни»:

— Сейчас читаю Джона Кехо «Подсознание может все» и на очереди «Ответ» Алана Пиза. В последнее время многие заговорили об изучении и управлении подсознанием. Хочется быть на этой волне и изучить тему подсознания. Читая книгу, убедилась, что она работает. Джон Кехо пишет о правильной установке, позитивном мышлении, после его советов видишь цель, к которой стремишься, и знаешь, что все зависит от тебя.





Марина Милюкова, бренд-директор ООО «Лаборатория «Реал Тонус Хаер»:

— Недавно прочла «Работа как внутренняя игра» Тимоти Голви. Эта книга для меня стала одним из этапов освоения искусства коучинга. Она о том, как важно быть в состоянии осознанности в каждый момент нашей жизни, какие это открывает в нас резервы и как меняет качество жизни. Как мантру, почти каждый вечер читаю книгу Элизабет Гилберт «Большое волшебство». Книга помогает находить в себе силы для творческого подхода, особенно когда энергии совсем нет.

Также недавно прочла «Отдел продаж по захвату рынка» Михаила Гребенюка. Его мне посоветовал приятель — директор по продажам одной из компаний. Очень благодарна за рекомендацию: книга — ценный сборник практических советов. Без лишних рассуждений и лирических отступлений автор рассказывает о том, как сделать эффективный отдел продаж.

Александр Васильев, генеральный директор ООО «А.Д.Е. ПРОЕКТ»:

— Сейчас читаю книгу по маркетингу «Помогай потреблять» Родиона Кадырова. Она об интернет-маркетинге. Книга — концентрат маркетинговых приемов, написана русским маркетологом и все советы, подходы в ней применимы к российской действительности. Думаю, что в ней каждый найдет для своего бизнеса что-то интересное. Я почерпнул в ней важность обратной связи с клиентами, а также узнал о силе соцсетей. Через них стал проводить опросы своих потенциальных клиентов на предмет улучшения продукта и сервиса.

Алексей Танана, руководитель арт-пространства «АРТика»:

— Прочел книгу Дерека Томпсона «Хитмейкеры. Наука популярности в эпоху развлечений». Увлекательная история для всех, кто стремится к созданию хита в какой-либо сфере, начиная от музыки до промышленных товаров. Автор разбирает хитовые явления из разных эпох и сфер жизни, выявляя общие принципы. Масса пищи для размышлений представителям творческих профессий.

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