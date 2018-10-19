Разрешите допросить: бизнес жалуется на массовые вызовы к налоговикам

В УФНС называют это профилактикой и говорят, что если нечего скрывать, то и бояться не надо

На налоговиков, которые вызывают на допросы «всех подряд», пожаловались в крупный телеграм-канал предприниматели из Казани. По их словам, после проведения беседы инспекторы советуют ликвидировать фирму. В ранг подозрительных попали все организации, открытые в 2017 году, организации, руководители которых ходят к налоговикам с юристами и имеющие еще ряд признаков, оговоренных письмом ФНС России от 10 июля. По словам налоговиков, интерес к бизнесу с их стороны есть, но все в рамках профилактической работы. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«И в конце совет — вам лучше ликвидировать вашу компанию»

Налоговики в Татарстане вызывают директоров и устраивают им допросы, пожаловались предприниматели в телеграм-канале «Налоги, законы, бизнес».

«В налоговой, похоже, очередное обострение — всем подряд рассылают такие письма. На самой встрече устраивают допрос с целью выяснить — номинальный директор или нет. Зачем открыл ООО, кто имеет право подписи, чем занимаешься, какой размер ноги, чьих будешь, люди в курсе или нет и т. д. Рассылают даже ооошкам без деятельности, потом советуют либо сменить юрадрес, либо ликвидироваться», — пишет автор.

После того как админы выложили пост одного предпринимателя, об аналогичных приглашениях сообщили еще 298 подписчиков канала (столько «лайков» поставили на вопрос «А у вас в регионе так же?»). А один из казанских предпринимателей приложил фото повестки о вызове на допрос.

— Налоговая продолжает радовать! Если ты получил вызов на допрос свидетелем, то, возможно, тебе будут задавать вопросы по конкретному нарушению, если в организации идет проверка. А вот если проверки нет, то, скорее, вопросы такого плана: «А зачем фирму открыл? Кто имеет право подписи? Чем занимаешься? Ты случайно не номинальный директор?» И в конце совет — вам лучше ликвидировать вашу компанию. Вызывают всех подряд, даже директоров «нулевых» ООО на УСН, — говорится в еще одном сообщении от предпринимателя.

Налоговики в Татарстане вызывают директоров и устраивают им допросы, пожаловались предприниматели. Фото из телеграм-канала «Налоги, законы, бизнес»



«Все вопросы по организации, ничего лишнего»

Как сообщил «Реальному времени» налоговый инспектор, чья подпись стоит в уведомлении о явке, приглашают не всех предпринимателей. А только руководителей созданных в 2017 году ООО.

— Только по вновь созданным организациям. Чтобы провести опрос, узнать, действительно ли они являются руководителями этой организации? Все вопросы по организации, ничего лишнего, — говорит представитель УФНС по Татарстану.

Молодой бизнес вызывает такой интерес к себе из-за того, что схемой по открытию организации часто пользуются «обнальщики», но, может быть, это связано и с письмом ФНС России от 10.07.2018 (с поправками от 21.09.2018) «О профилактике нарушений налогового законодательства», где налоговикам в рамках реализации программы «Реформа контрольно-надзорной деятельности» и Стандарта комплексной профилактики нарушений обязательных требований в целях профилактики нарушений законодательства о налогах и сборах, связанных с представлением в налоговые органы налоговых деклараций, подписанных неуполномоченными либо неустановленными лицами, при этом формально соответствующих требованиям статьи 80 Налогового кодекса России, поручили организовать проверки.

Приглашают не всех предпринимателей, а только руководителей созданных в 2017 году ООО. Фото profguide.ru



Налоговая сформировала признаки, исходя из которых организации попадают в разряд подозрительных, среди них:

представление уточненных налоговых деклараций с ошибочным порядковым номером корректировки;

неявка на проведение допросов более двух раз;

присутствие представителей или адвокатов на допросах и представление интересов налогоплательщика доверенным лицом, зарегистрированным или проживающим в другом субъекте РФ;

непроживание руководителя компании и ненахождение организации по месту регистрации;

организации, созданные или зарегистрированные в 2017 году;

представление на протяжении нескольких предыдущих отчетных периодов «нулевой» отчетности;

приближение суммы доходов, отражаемой в налоговых декларациях, к сумме расходов;

удельный вес вычетов по НДС более 98%;

отсутствие договоров аренды с собственниками помещений;

среднесписочная численность — один человек, либо отсутствие работников;

отсутствие доходов у руководителей организации, в том числе от организации, руководителями которой они являются;

открытие, закрытие более десяти расчетных счетов или транзитный характер движения средств по расчетным счетам и др.

«Это профилактика правонарушений, ничего криминального нет»

Впрочем, официально УФНС по Татарстану активизацию деятельности с этим письмом не связывает. По словам представителя пресс-службы, управление имеет право приглашать предпринимателей для дачи пояснений. Свидания назначают не всем, а выборочно.

— Всем подряд точно не рассылают, у нас нет возможности со всеми подряд встретиться. Это обычная работа, письма адресные, уходят руководителям организаций. Это профилактика правонарушений, ничего криминального нет, — сказала «Реальному времени» представитель пресс-службы управления.

По словам представителя пресс-службы, письма приходят только налогоплательщикам, к которым имеются вопросы. Фото klerk.ru



По ее словам, письма приходят только налогоплательщикам, к которым имеются вопросы.

— Если ушло такое письмо, значит, у налоговой просто появились вопросы, руководитель придет и пояснит. Я не понимаю, почему это такую тревогу среди предпринимателей вызвало? Если у меня все чисто, то чего беспокоиться? Меня пригласят, может быть, потому, что допущена ошибка в отчетности, налоговая укажет на нестыковку, и в моих интересах исправить, чтобы потом это не вылилось в проверку. А если есть что скрывать, то, наверное, это выставляют как превышения со стороны налоговой инспекции.

Налоговые поступления — основной источник бюджета Татарстана. И в этом году из-за изменений в федеральном законодательстве республика их недосчитается. В связи с предоставлением в 2018 году отдельным категориям граждан вычета по земельному налогу на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров местные бюджеты недополучат соответствующие платежи. Увеличение ставки НДПИ, перераспределение акцизов на крепкий алкоголь, отмена пониженной ставки по налогу на имущество организаций в отношении магистральных трубопроводов и линий электропередач и налога на движимое имущество также окажут негативное влияние на поступления в бюджет.

Очевидно, что налоговая будет проявлять повышенный интерес к бизнесу, который может что-то принести в казну.