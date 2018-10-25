«Я любил всех, даже лживых людей». Каррера прощается с фанатами, ОПГ «Ромашка» празднует победу

Болельщики обещают отомстить

Слухи о «сливе» Массимо Карреры Глушаковым и компанией ходят уже не первый месяц, и на прощальной пресс-конференции специалиста они получили-таки подтверждение. Об этом и других интересных подробностях события — в репортаже «Реального времени» из Москвы.

Глушаков и Ещенко — «нехорошие люди», а Комбаров — «неликвидный актив»

Вагон метро за час до начала прощальной пресс-конференции оказался переполнен людьми в красно-белых цветах. То и дело они принимались обсуждать, какие нехорошие люди Глушаков и Ещенко (в основном, конечно, звучали гораздо менее цензурные оценки) и какой неликвидный актив Комбаров. Все болельщики ехали к редакции МИА «Россия сегодня», чтобы единым фронтом выразить поддержку Массимо Каррере. После поражения от тульского «Арсенала» итальянец, как известно, был отправлен в отставку, которую болельщики единодушно не приняли.

В итоге перед зданием информагентства собралась внушительная толпа. На место потихоньку стала съезжаться несколько ошарашенная полиция: митинг ведь получился стихийным. Приезжать никто никого не уговаривал — каждый болельщик «Спартака» приехал на Парк культуры, что называется, по велению сердца. Болельщик ведь — как ребенок, его симпатию не купишь ни за какие деньги. И кто является истинным виновником отставки Карреры, они решили сразу и однозначно.

«Глушаков — гонд*н!» — временами скандировали отдельные болельщики. Однако до начала пресс-конференции положительная энергетика все же преобладала. Мало кому в толпе болельщиков хотелось копаться в грязном белье — все предпочитали хвалить Карреру и вспоминать лучшие моменты его красно-белого периода. Но по ходу дела выяснилось, что фанаты «Спартака» очень решительно настроены протестовать против руководства клуба во главе с Федуном. В следующем домашнем матче с «Анжи» ультрас планируют массовый уход с трибун на 5-й минуте игры.

Денис Глушаков и Андрей Ещенко. Фото vk.com/fans.spartak



В самом зале, где проходила пресс-конференция, был абсолютный аншлаг. За 2 года работы в «Спартаке» Массимо ни разу не позволил себе некорректное отношение к представителям медиа, и они ответили ему взаимностью. Хотя порой дипломатия давалась экс-тренеру с некоторым трудом. «За время моей работы в «Спартаке» были журналисты-снайперы, которые стреляли мне в спину. Они были, есть и будут. Это есть в футболе, в политике, где хотите. Это правила игры. Если ты играешь, ты принимаешь эти правила. Мне приятно, когда журналисты говорят душевно. Если о тебе говорят, значит, ты это заслужил. Что бы про тебя ни говорили — неважно, хорошо говорят или плохо», — заявил Массимо.

«Мы жили в Москве два с половиной года и… это все». Слезы Пинни Карреры

«Извините, здесь свободно?» — этот вопрос перед входом в зал был самым актуальным. Причем ответ «нет» звучал гораздо чаще положительного. Многим репортерам пришлось сидеть на холодном полу или стоять в задних рядах за камерами. Наконец, когда все более-менее уселись, в зал вошел Массимо. Аплодисменты были слышны, наверное, даже на улице. «Первое, что я подумал, — мне нравятся ваши очки», — сообщил Каррере ведущий. Красно-белые очки и вправду выглядели стильно — и в то же время уместно.

Вместе с Каррерой в конференц-зал вошла его жена Пинни. Следующий час стал для нее, возможно, одним из самых тяжелых в жизни: при прощальных словах Массимо она не сдержала слез. В течение пресс-конференции Пинни периодически не выдерживала, но выйти окончательно из строя себе не позволяла. «Москвичи — абсолютно фантастические люди, невероятно теплые. Спасибо вам, правда, за поддержку! Нас поддерживают во всем, помогают: здесь доброта людей даже ярче, чем в Риме, — призналась Пинни. — Мы жили в Москве два с половиной года и… это все», — на последней фразе жена Карреры снова не выдержала.

«Хочу выразить свою поддержку фанатам ЦСКА, которые попали в ЧП в Риме. Мои мысли с вами, выздоравливайте, друзья!» — сказал Каррера. Можно спорить сколько угодно о тактических промахах Карреры, но как человеку Массимо в РПЛ нет равных. Болельщики уважают его вне зависимости от клубный пристрастий. У него особенная человеческая магия, не попасть под нее во время общения — невозможно.

В самом зале, где проходила пресс-конференция, был абсолютный аншлаг. Фото vk.com/fans.spartak



«Я любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми»

Каррера сражал всех своей улыбкой, но сохранять ее, когда речь зашла о Глушакове, было непросто. «Наконец-то я отвечаю на этот вопрос последний раз! — выдохнул Каррера. — Я любил даже тех людей в клубе, которые оказались лживыми. Может, это именно им следует стыдиться, а не мне. Но я все равно желаю всем дальнейших побед. Их отклик на видео с моей критикой был некорректен. Я в большей степени обиделся именно на капитана, а не на Ещенко. Но они оба ошиблись и поплатились за это. Поймите, я не являюсь «змеей». Для меня эта ситуация тоже станет уроком».

В своей речи Массимо поблагодарил всех: от Леонида Федуна и Вагита Алекперова до массажистов клуба и болельщиков. Журналисты пытались вывести его на критику Леонида Арнольдовича, но итальянец снова блеснул добротой и дипломатией.

«Я обязан ему тем, что он дал мне шанс возглавить великий «Спартак». Я — счастливчик, такой шанс мало кому выпадает», — отметил Каррера. При этом возможность перехода в другой российский клуб Массимо исключать не стал: «Руководство «Спартака» со мной рассчиталось, контракт разорван. Уже завтра я готов возглавить другой клуб, возможно, даже российский».

Журналисты пытались вывести его на критику Леонида Арнольдовича, но итальянец снова блеснул добротой и дипломатией. Фото spartak.com



Однако итальянец подчеркнул: даже если он в будущем возглавит, условно, «Динамо», «красно-белые» навсегда останутся в его сердце. «Когда меня только назначили тренером команды, я встретился с фанатами и увидел в их глазах то, что они ждут от «Спартака»: чтобы команда боролась на поле и делала все возможное для победы. Я бы хотел обнять их всех, каждого по отдельности. Мы расстаемся, но болельщики останутся в моем сердце навсегда. По сравнению с прошлыми тренерами команды я оказался долгожителем — во многом благодаря фанатам. Они всегда поддерживали команду, в любом уголке страны. Провожали от аэропорта до гостиницы. Сомневаюсь, что другие российские клубы могут похвастаться этим», — заявил Каррера.

«Люблю карбонару. Пусть она напоминает вам обо мне»

Пресс-конференция длилась больше часа, и в конце ее Массимо снова зажег. «Какое итальянское блюдо нужно есть болельщикам «Спартака», чтобы они вспоминали о вас?» — спросил журналист. «Мне нравятся многие блюда… Наверное, карбонара. Пусть это блюдо напоминает вам обо мне», — сказал Каррера, после чего приступил к раздаче автографов.

Многие болельщики «Спартака» крепко обнимали Массимо и желали ему удачи. В это время жена Пинни терпеливо ждала, когда очередь из желающих рассосется. «Там очередь с улицы», — сообщила одна девушка, после чего стало понятно: задержаться придется надолго. Наконец, через час последний болельщик «красно-белых» получил свой долгожданный автограф. «Фух!» — воскликнул абсолютно уставший Массимо и направился с Пинни к выходу, где их уже ждал солидный фанатский десант.

«Я — счастливчик, такой шанс (возглавить «Спартак») мало кому выпадает… По сравнению с прошлыми тренерами команды я оказался долгожителем — во многом благодаря фанатам. Они всегда поддерживали команду, в любом уголке страны».

Фото spartak.com

Фанаты против «ОПГ «Ромашка». Проглотит ли «слив» Карреры «Фратрия»?

На улице между тем кипели нешуточные страсти. Фанаты «Спартака» снова заскандировали кричалку про Глушакова. Все ждали черную машину, на которой должен был выехать Каррера. Наконец, через 4 (!) часа ожидания болельщики увидели перед собой тренера. Массимо вышел, раздал автографы каждому желающему, после чего сел в машину и поехал. На прощание помахал из окна рукой. Водитель выехал на проезжую часть и плавно ускорился. Болельщики провожали машину взглядом. На их глазах закончилась эпоха в истории современного «Спартака».

Что дальше? А дальше — выкорчевывание сорняка под названием «ОПГ «Ромашка» (прозвище футболистов «Спартака» Глушакова, Реброва и Комбарова — по названию ресторана, которым владеют братья Комбаровы, — прим. ред.). Сумеет ли «Фратрия» пойти до конца или проглотит «слив» тренера через пару недель? Глушаков, кстати, тоже отреагировал на ситуацию и заявил о желании вслед за Каррерой встретиться с болельщиками. Вот с таким «капитаном» остаются болельщики «Спартака». Фанаты 15 других клубов РПЛ дружно перекрестились.