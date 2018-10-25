«Пятерочка» открыла 13 000-й магазин

Фото: Радик Габитов, «Реальное время»

19 октября торговая сеть «Пятерочка» объявила об открытии 13 000-го магазина. Юбилейным стал универсам в Набережных Челнах.

Одновременно с челнинским магазином открылись еще 10 новых «Пятерочек» в различных регионах России: Москве, Кирово-Чепецке, Дятьково (Брянская область), п. имени Свердлова (Ленинградская область), Тейково (Ивановская область), Ставрополе, Рассказово (Тамбовская область), Волгограде, Ростове-на-Дону и с. Тимашево Самарской области.

Открытие нового универсама «Пятерочка» в городе всегда проходит в торжественной обстановке. Помимо вкусных угощений и развлечений посетителям предлагаются различные конкурсы для детей и мастер-классы.

В церемонии открытия 13 000-го магазина «Пятерочка» приняли участие заместитель начальника управления, начальник отдела по поддержке и развитию предпринимательства города Айрат Сагдеев и директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торобов.

— Я рад поздравить с долгожданным событием — рождением вашего нового детища — 13000-го магазина «Пятерочка», — отметил Айрат Сагитович. — Основу любого успешного предприятия всегда составляют кадры. Хотелось обратиться к работникам юбилейного магазина. Вам выпала честь работать в одном из самых динамично развивающихся районов нашего города: здесь строятся новые дома, создается социальная инфраструктура, живут самые активные, успешные, требовательные к себе и к окружающим люди. Пусть вас это не пугает, ведь ассортимент и качество товаров с ваших прилавков уже давно не оставляют равнодушными самых искушенных покупателей.

После красочной церемонии двери нового магазина открылись перед первыми покупателями. В универсамах «Пятерочка» всегда свежие продукты и широкий ассортимент представленной продукции, а доступные цены и удобная навигация сделают поход в магазин приятным времяпрепровождением.

Новый универсам с торговой площадью более 610 кв. м полностью отвечает новой концепции торговой сети. Ассортимент состоит из более чем 4 000 наименований. На прилавках представлены надежные и проверенные поставщики, в том числе и местные производители.





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Директор Приволжского дивизиона торговой сети «Пятерочка» Дмитрий Торобов рассказал о преимуществах нового универсама:

— Миссия «Пятерочки» заключается в том, чтобы каждый житель России мог получить качественный сервис и удобный магазин рядом с домом. В Набережных Челнах это 75-й магазин торговой сети. Ориентированность на клиентов и покупателей для нас является приоритетной. Доля местной продукции составляет более 30% в общем товарообороте, а если смотреть категории продуктов по отдельности, то, например, среди хлебобулочных изделий эта цифра составляет более 95%. Интересные предложения и приятные бонусы предлагает программа «Выручай-Карта» — копишь баллы, которые в дальнейшем можешь обменять на товар в наших магазинах. Очень удобная система, — пояснил Дмитрий Торобов.

Помимо этого, он рассказал о программах лояльности, которые действуют в магазинах «Пятерочка» в Набережных Челнах:

— «Семейная среда». Каждую среду с 8.00 до 17.00 мамы, пришедшие с детьми, могут получить 10%-ную скидку на все товары в магазинах «Пятерочка». Скидка предоставляется мамам или бабушкам, которые пришли в магазин с ребенком в возрасте до 12 лет включительно;

— Скидки пенсионерам. Каждый день утром действует скидка в 5%, а в понедельник и четверг она суммируется и составляет 10%, предоставляется при предъявлении пенсионного удостоверения.

Хочется отметить, что светлый и просторный магазин с удобным местоположением будет радовать челнинцев каждый день. Покупатели будут приходить сюда не просто купить продукты для дома, но и порадовать любимого человека или сделать сюрприз для ребенка.

Партнерский материал

Интернет-газета «Реальное время»