Вкалывают роботы. Как финны зарабатывают в России миллионы евро на «дробеструйке»

Директор по экспорту финской компании с 30-летней историей Blastman Robotics Ltd о работе в России

На российском рынке работает свыше 900 финских компаний. Более 30 из них в начале октября посетили головной офис АО «ТАИФ» в рамках делового форума Finnish Business goes Kazan 2018. Руководители предприятий презентовали проекты в области ЖКХ, строительства, очистки промышленных отходов. Корреспондент «Реального времени» встретился с директором по экспорту финской компании с 30-летней историей Blastman Robotics Ltd Виктором Поутиайненом, который рассказал о переходе на роботизацию производства в России и за границей.

Сохранить здоровье рабочих

— Blastman Robotics Ltd производит дробеструйные роботы. В чем уникальность этой техники? В каких отраслях и с какой целью она используется?

— Мы находимся в городе Оулу на севере Финляндии. 30 лет назад компания разработала специальное роботизированное решение для абразивной обработки металлических поверхностей. На правительственном уровне и среди развитых компаний Финляндии было принято решение использовать в производстве роботов и исключить тяжелый ручной труд. Таким образом было решено сохранить здоровье рабочих.

В Финляндии было принято решение использовать в производстве роботов и исключить тяжелый ручной труд. Фото Максима Платонова



— Сколько человек может заменить дробеструйный робот?

— Производительность одного робота в 10 раз выше, чем работа одного человека. Мы поставляем оборудование на предприятия с поточными линиями. Так как один робот заменяет до 10 рабочих, то производительность возрастает в 10 раз. Благодаря роботам технологическая цепочка сокращается и процесс ускоряется.

«Первые роботы в Россию мы поставили в 1993 году»

— В России компания работает с Тюменским вагоностроительным заводом. С какими еще компаниями налажено сотрудничество?

— Мы работаем с такими мощными вагоностроительными заводами, как «Уралвагонзаводом», Тихвинским вагоностроительным заводом. Перед тем, как покрасить продукцию, на этих заводах готовые вагоны обрабатывают в наших дробеструйных камерах. Благодаря нашим роботам достигается хорошее качество поверхности, адгезия (прилипание лакокрасочного материала к окрашенной поверхности, — прим. ред.) краски. При этом получается качественный красивый готовый продукт.

Blastman Robotics работает с «Уралвагонзаводом», Тихвинским вагоностроительным заводом. Фото blastman.ru



— Как давно вы находитесь на рынке России?

— Первые роботы в Россию мы поставили в 1993 году для вагоноремонтного предприятия «СФАТ-Рязань». Оборудование до сих пор эксплуатируется, прошло модернизацию. Можно говорить, что на рынке России мы уже 25 лет.

— Какова доля компании на российском рынке?

— Наши роботы — это уникальная продукция, которая востребована в узком сегменте, где мы занимаем лидирующие позиции. Что касается нашей работы по миру, то у нас много продаж в Европе, США, Китае. Мы равнозначно оцениваем российский и иностранные рынки. Недавно заключили хороший контракт с российским предприятием на проектирование не только робота, но и дробеструйной камеры. В дальнейшем будем разрабатывать дробеструйноокрасочный комплекс.

«Мы первый раз в Казани и пока нащупываем почву»

— Присутствует ли компания в Татарстане? Сотрудничество с какими предприятиями республики интересно Blastman Robotics Ltd?

— Мы первый раз в Казани и пока нащупываем почву, ищем контакты, кому была бы интересна наша продукция. Разговор о сотрудничестве начали с ПАО «Нижнекамскнефтехим», первое коммерческое предложение сделали ПАО «КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ».

Blastman Robotics заинтересовано в сотрудничестве с ПАО «Нижнекамскнефтехим», ПАО «КАМАЗ», ПАО «НЕФАЗ». Фото Максима Платонова



— Компания участвует в выставках робототехники в России и за границей. Какие тренды сейчас актуальны в мире робототехники?

— Мы участвуем в выставках вагоностроительного машиностроения, металлообработки. Что касается тенденций, то многие компании, о которых я говорил, делают упор на автоматизацию и робототизацию технологических процессов. В промышленных холдингах принята программа «Индустрия 4.0». Предприятия, чтобы перейти на правильную и качественную автоматизацию, должны использовать современные робототизированные технологии. Что касается нашего сегмента, то в нем актуально развитие программного обеспечения для производства современных комплектующих.

— На какие финансовые показатели по России вы выходите?

— Наша компания не может отличиться большим товарооборотом, хотя российский рынок иногда занимает половину наших продаж. Когда устанавливается большая дробеструйная камера, то такой заказ стоит несколько миллионов евро. Территориально мы находимся в Финляндии, полтора года назад открыли дочернее предприятие в Санкт-Петербурге для того, чтобы быть ближе к нашим клиентам.

Екатерина Гумарова