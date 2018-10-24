Кто такой Джамал Хашогги: знакомый бен Ладена, критик Трампа и поклонник «Братьев-мусульман»

При чем тут турки: отрубленная голова в Босфоре, Катарский кризис и «нео-османская политика»

2 октября случился крупнейший за последнее время международный скандал: в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле пропал без вести журналист Джамаль Хашогги. 21 октября власти Саудовской Аравии признали его гибель — министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр назвал произошедшее «ужасной ошибкой и трагедией» и пообещал привлечь виновных к ответственности. Подробный анализ версий трагического инцидента и его возможных последствий — в материале «Реального времени».

Близкий Усамы бен Ладена, критик Трампа и поклонник «Братьев-мусульман»

Джамаль Ахмад Хамза Хашогги (Хашукджи или Хашокджи) — племянник торговца оружием Аднана Хашогги, оказавшегося в центре скандала в 1980-х годах из-за поставок оружия в Иран в нарушение эмбарго. Состояние дяди оценивалось в 4 млрд долларов. Хашогги также двоюродный брат Доди Аль-Файеда, погибшего вместе с принцессой Дианой в автокатастрофе.

Впервые имя закончившего Университет Индианы журналиста стало известно в тех же 80-х благодаря связям с Усамой бен Ладеном: Хашогги брал у него интервью в разгар джихада, объявленного им советской власти из-за войны в Афганистане, и даже использовался саудовской разведкой для оказания влияния на бен Ладена. Сам журналист потом неоднократно открещивался от близости с «террористом номер один» и заявлял, что для него «оказалось большим сюрпризом, насколько радикализировался Усама в 1997 году».

Хашогги дважды был главным редактором ежедневной саудовской газеты «Аль Ватан», оба раза лишался этой должности после публикаций, в которых подвергался критике ваххабизм и фундаментальные положения салафитов. За что получил на Западе репутацию «либерального прогрессивного деятеля», но это не помешало ему быть советником посла Саудовской Аравии в США Аль Файсала (члена королевского дома КСА) и даже советником начальника саудовской разведки. Его колонки регулярно публиковались в «Аль Арабии» и «Аль Хайят». Когда в декабре 2016 года очередная колонка в «Аль Хайят» не появилась, стало известно, что саудовские власти запретили журналисту работать в местных изданиях за критику Дональда Трампа: Хашогги считал, что политика Трампа на посту президента США будет катастрофически влиять на ближневосточный регион.

Через полгода после «бана» Хашогги переехал в США и стал регулярно публиковать колонки в «Вашингтон Пост», в которых яростно критиковал уже не только вступившего к тому моменту в должность президента Трампа, но и саудовские власти. Причиной была и его связь с «Братьями-мусульманами» — в это движение он вступил еще в студенческие годы. Журналист стал главным лицом «либеральной оппозиции Саудовской Аравии». Он раздавал интервью крупнейшим мировым телеканалам, призывая власти своей страны тесно сближаться с «Братьями» и вообще «политическим исламом» и рвать с ультра-консервативным салафитским прошлым. У его «Твиттера» были миллионы подписчиков, и это делало его особенно неудобным для правящего режима СА. При этом Хашогги не смущало, что «Братья» считаются террористической организацией не только, скажем, в России, но и в самой Саудовской Аравии, Египте и Сирии. Критиковал Хашогги и вмешательство саудитов во внутренние дела Йемена. В ответ те якобы наняли армию интернет-троллей, которые неустанно травили журналиста.

Убийство известного журналиста — и когда-то рупора королевского дома, приветствовавшего реформы нового лидера страны принца Мухаммеда бин Салмана — не было выгодно саудовским властям. Фото AFP(tvnet.lv)



Ряд наблюдателей полагает, впрочем, что Хашогги был неудобен не столько своими оппозиционными взглядами, сколько тем, что «слишком много знал» и был тесно знаком с саудовским истеблишментом. Однако убийство известного журналиста — и когда-то рупора королевского дома, приветствовавшего реформы нового лидера страны принца Мухаммеда бин Салмана — не было выгодно саудовским властям. Напротив, возвращение журналиста на родину стало бы для Эр-Рияда настоящей имиджевой победой.

Что произошло: Apple Watch, «двойник Хашогги» и колодец генконсула

Версий произошедшего 2 октября 2018 года множество. Сухие факты таковы: Хашогги отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле за документами, подтверждающими, что он разведен с предыдущей женой, они были необходимы ему для повторного брака. Его невеста Хатис Сенгиз (гражданка Турции) осталась ждать у входа — журналист попросил ее сообщить в полицию, если он не вернется через несколько часов. Из консульства он больше, как уверяет невеста, не выходил. Этот факт подтвердили вроде бы и записи с камер наблюдения.

Турецкие власти почти сразу обвинили саудовский королевский дом в убийстве журналиста: по их версии, его допросили и убили внутри здания консульства, тело расчленили и затем на машинах с дипломатическими номерами вывезли на территорию дома саудовского консула, где и закопали останки. На факт преступления косвенно указывало и прибытие в Стамбул нескольких представителей саудовской разведки и моментальный их отъезд 2 октября на родину. Власти СА на протяжении 18 дней утверждали, что журналист вышел из консульства живым и что о его дальнейшей судьбе они не имеют ни малейшего понятия. Турецкие власти потребовали разрешения на обыск генконсульства, саудиты пошли навстречу. В деле фигурируют и «умные часы» Apple Watch, которые случайно или неслучайно записали допрос, пытки и само убийство и передали информацию в облако Apple iCloud. Предусмотрительный журналист, подозревая об опасности, оставил невесте свой iPhone, с помощью которого турецкие власти впоследствии восстановили часть данных (уверяя, что саудовская разведка пыталась стереть с часов журналиста данные о пытках).

К настоящему моменту уже задержаны 18 подданных Саудовской Аравии, которых подозревают в убийстве журналиста, в том числе и членов саудовской королевской охраны (личные охранники принца Мухаммеда бин Салмана). Сразу по возвращении из Стамбула в Саудовскую Аравию один из них, лейтенант военно-воздушных сил СА, погиб в странной автокатастрофе. Утверждается, что в спецоперации фигурировал и специальный «двойник Хашогги», который демонстративно «вышел из консульства», дабы подтвердить потом версию саудитов. Что на улице журналиста ждала невеста, разведчики, очевидно, не знали. Турецкие полицейские не поверили еще и потому, что на двойнике журналиста была другая обувь.

Вчера турки, как сообщает ряд СМИ, обнаружили тело Хашогги на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле — уверяют, что спрятано оно было в колодце. Президент Турции Реджеп Эрдоган, впрочем, не подтвердил пока эту информацию.

Вчера тело Хашогги обнаружили на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле. Фото АР (golos-ameriki.ru)

Саудовцы уверяют, что убили случайно. Турки в ответ ссылаются на Белградский лес

До и после переговоров госсекретаря США Майка Помпео о пропаже журналиста, которые прошли в Аравии, саудовские власти клятвенно заверяли, что тоже проводят собственное расследование. И, наконец, все же признались, что Хашогги погиб в посольстве, но погиб «в результате драки» и в общем и целом «несчастного случая».

«Предварительное расследование показало, что подозреваемые отправились в Стамбул для встречи с Джамалем Хашогги, так как была информация о его возможном возвращении в страну. В консульстве разговор подозреваемых с Хашогги пошел по негативному пути и вылился в драку. Это привело к его смерти и попытке скрыть случившееся», — заявило официальное Агентство Саудовской Аравии. Ряд наблюдателей в целом соглашается с официальной позицией саудитов, однако полагает, что 15 саудовских оперативников были нарочно посланы в Стамбул главой саудовской разведки Ахмедом Ассири для похищения Хашогги и возвращения его на родину, но в завязавшейся драке журналист после применения «удушающего приема» погиб, чего саудовские власти делать изначально не собирались. Ассири был отстранен от своей должности, а король Салман приказал создать комиссию по реформированию и модернизации саудовской разведки под руководством принца.

Турки, однако, саудитам не верят, и их можно понять — совравшему раз кто же поверит? Так, Эрдоган уже заявил, что заранее планировалось вовсе не похищение, а именно убийство журналиста: спланировано оно было за пару дней до визита Хашогги в консульство и участвовали в нем не одна, а две группы исполнителей, в одну из которых входили и люди с генеральскими погонами. Часть их даже предварительно осмотрела Белградский лес, расположенный неподалеку от Стамбула, в поисках места для захоронения тела журналиста или его останков. И объявил, что попытки саудовских властей обвинить во всем рядовых разведчиков его не устроят.

Кто и как приказал убить журналиста «по Скайпу»

В деле оказался замешан и Сауд аль-Кахтани, главный помощник принца Мухаммеда бин Салмана — он тоже был уволен после разразившегося скандала, но зато внезапно стал председателем «Саудовской федерации по кибербезопасности, программированию и беспилотникам». Кахтани стоял и за похищением и избиением в прошлом году премьер-министра Ливана Саада аль-Харири, которое, к слову, сошло саудовским властям с рук. По данным агентства «Рейтерс», Кахтани руководил допросом Хашогги через «Скайп», что вылилось во взаимную перепалку. По данным же турецкой разведки, Кахтани, не выдержав, приказал расчленить Хашогги, заявив в сердцах: «Принесите мне голову этой собаки!»

Кахтани считают «серым кардиналом» саудовской политики, сам он неоднократно признавался, что выполняет приказания принца Мухаммеда и ничего не делает без согласования с ним. Именно он руководил арестом сотен представителей саудовской элиты в прошлом году, одновременно не скупясь в своем «Твиттере» на славословия в адрес «либерального принца Мухаммеда».

Кахтани считают «серым кардиналом» саудовской политики, сам он неоднократно признавался, что выполняет приказания принца Мухаммеда и ничего не делает без согласования с ним. Фото mintpressnews.ru

При чем тут турки: отрубленная голова в Босфоре, Катарский кризис и «нео-османская политика»

В глаза, конечно, бросается тот факт, что журналист погиб в Турции, отношения которой с США оставляли до сих пор желать лучшего — а Саудовская Аравия, напротив, всегда считалась главным союзником американцев на Ближнем Востоке. Долгое время холодными оставались и саудо-турецкие отношения, несмотря на «взаимовыгодное экономическое сотрудничество». Согласно опросам, турки оценивают Саудовскую Аравию хуже, чем какую-либо другую мусульманскую страну — только 26% опрошенных относятся к ней благожелательно (53% — негативно).

Все это — следствие прошлых противостояний турков с саудитами: долгие годы священные города Мекка и Медина находились под контролем Османского государства, пока в результате Арабского восстания в 1916 году турки не были изгнаны из Мекки не без помощи британцев. Турки в прошлом конфликтовали и с самим королевским домом Саудов, что вылилось в 1811—1818 годах в османо-саудовскую войну, в которой Османской империи противостояло Первое государство Саудидов. Оно проиграло, государство Саудидов перестало тогда существовать, многие члены королевской семьи были казнены в Стамбуле. К слову, четвертый и последний правитель первого саудовского государства Абдаллах I ибн Сауд был вывезен в Стамбул и казнен, а его отрубленная голова была брошена в воды Босфора (параллели с делом Хашогги, конечно, напрашиваются сами собой).

Более-менее мирные отношения между Турцией и новым государством Саудовская Аравия начались в 1932 году, но осложнились всего год назад в ходе Катарского дипломатического кризиса, когда с Катаром разорвали отношения сразу несколько ближневосточных стран, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Египет. Они обвинили катарские власти в «поддержке терроризма и экстремистской идеологии», заявив, что Катар финансирует такие движения, как «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (и дружит с шиитским Ираном, с которым у Саудовской Аравии чрезвычайно враждебные отношения). К слову, Хашогги также раскритиковал тогда политику саудовских властей, поддержав Катар (см. его симпатию к «Братьям-мусульманам»). Турция не присоединилась к бойкоту, хотя и осудила Катар. Да еще и повела, по мнению СА, скрытую «нео-османскую политику», пользуясь катарским кризисом в своих интересах и вместе с Ираном «восстанавливая военные и экономические плацдармы вдоль «восточного фланга» Аравийского полуострова от Омана до Южного Ирака. В ответ Саудовская Аравия пригрозила ввести санкции против Турции и провела переговоры с ОАЭ по теме пресечения «турецкой экспансионистской политики». Эрдоган сразу же отреагировал, обвинив в свою очередь Саудовскую Аравию в том, что государство это «неисламское и еретическое», а сама Турция развернула войска в Катаре якобы для защиты его властей от попыток госпереворота со стороны саудитов и ОАЭ.

Очевидно, что убийство журналиста не только не послужит партнерским отношениям между турками и СА, но, напротив, будет использоваться турками по полной, тем более что ход с убийством Хашогги на территории генконсульства в Турции действительно кажется открытой попыткой Эр-Рияда продемонстрировать недружественное отношение к Анкаре и «наглым актом устрашения».

Другие страны Ближнего Востока, лояльные Саудовской Аравии, выступили в ее защиту. Поразительно, но, к примеру, похищенный и избитый в прошлом году ливанский премьер-министр заявил о «солидарности перед лицом направленной на королевство атакой». Упорно верят саудитам и их версии произошедшего в Бахрейне, Египте, Палестине, ОАЭ (министр иностранных дел Гаргаш заявил, что западные страны нарочно дестабилизируют обстановку на Ближнем Востоке, «раздувая огонь в отношении Саудовской Аравии») и Йемен (президент Хади назвал кампанию «дешевым политическим трюком, который не заставит Саудовскую Аравию лишиться роли лидера в исламском мире»).

Эрдоган уже заявил, что заранее планировалось вовсе не похищение, а именно убийство журналиста. Фото kremlin.ru

При чем тут США: оружие на 110 млрд долларов, нелюбовь Трампа к журналистам и выборы в Конгресс

Но сильнее всего убийство Хашогги может ударить по саудовским отношениям с Западом, и уже, собственно, ударило. Германия объявила, что прекратит продажу оружия саудитам, вместе с Великобританией и Францией выпустив совместное заявление с просьбой «срочно уточнить, что именно произошло 2 октября». Под угрозой оказались и американо-саудовские отношения, а ведь только год назад президент США подписал соглашение о поставках Эр-Рияду оружия на 110 млрд долларов. Трамп, на которого давит американская общественность, вынужден теперь как-то лавировать, потому что отказываться от такой сделки, разумеется, не хочет. Президент заявил, что это лишит рабочих мест сотни тысяч граждан. Отсюда его попытки верить каждому слову саудовских властей, он уже назвал признание в «нечаянном убийстве» хорошим первым шагом, а версию саудитов в целом — «правдоподобной».

С другой стороны, сам факт убийства колумниста «Вашингтон Пост» — газеты, известной своей антитрамповской редакционной политикой, делает событие, произошедшее в генкосульстве в Стамбуле, заложником американской внутриполитической борьбы, тем более что в ноябре должны состояться выборы в Конгресс, большинство в котором пока принадлежит республиканцам, и демократы будут использовать все в попытках дискредитировать Трампа. И Хашогги тут, как бы цинично это ни звучало, поможет мертвым даже лучше, чем помог бы живым. Трамп известен своей нелюбовью к журналистам, не так давно он признавался, что считает политика, с кулаками набросившегося на репортера, «своим человеком». Если он спустит Саудовской Аравии с рук убийство колумниста «Вашингтон Пост», демократы смогут заявить, что для Трампа и саудовские разведчики, расчленившее Хашогги, тоже «свои люди». И припомнить, как президент отреагировал на прошлогодние аресты 11 членов королевской семьи и 30 министров и бизнесменов — имидж принца-реформатора мог испариться на глазах, но американский президент поддержал тогда действия Мухаммеда.

Саудовцы могут лишиться поддержки западного бизнеса

Зато, пока медлит американская политика, западный бизнес наперегонки начал разрывать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на то, что финансовое влияние Эр-Рияда огромно (так, «Блумберг» пишет о том, что большая часть стартапов Кремниевой долины США финансируется саудовцами). Недавний скандал, связанный с Илоном Маском, тоже это продемонстрировал: бизнесмен в августе заявил на эмоциях, что выкупит все акции «Теслы» с рынка, чтобы компания не зависела от спекулянтов — деньги якобы ему пообещали дать саудиты (за это американские власти обвинили Маска в мошенничестве).

Если Трамп спустит Саудовской Аравии с рук убийство колумниста «Вашингтон Пост», демократы смогут заявить, что для Трампа и саудовские разведчики, расчленившее Хашогги, тоже «свои люди». Фото kremlin.ru

Западные компании, от JPMorgan и Google до Financial Times и Bloomberg отказались участвовать в крупном саудовском инвестиционном форуме Future Investment Initiative («Давос в пустыне»), и планы по развитию Neom, кросс-граничного «умного и цифрового города», о которых было объявлено всего год назад, оказались теперь подвешенными в воздухе. А в создание независимой экономической зоны на северо-западе Саудовской Аравии планировалось вложить до 500 млрд долларов. Не поехали в пустыню и представители «Убера», объявив о бойкоте. Казус в том, что фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии два года назад вложил в эту компанию 3,5 млрд долларов. Власти Бахрейна в ответ призвали к бойкоту самого «Убера». На вчерашнем открытии форума министр энергетики СА аль-Фалих заверил все-таки часть прибывших западных политиков и бизнесменов, что «никто в королевстве не оправдывает убийство Хашогги и никто не может объяснить, что все-таки случилось». Несмотря на скандал, в первый же день саудовцы подписали сделок на 50 млрд долларов.

На фондовом рынке, где цены на нефть на этом фоне растут, а акции саудовских компаний падают, говорят, что фонд государственных инвестиций Саудовской Аравии тайно поддерживает акции своих компаний, не давая совсем уж катастрофически подешеветь — в рамках глобальной распродажи на прошлой неделе акций саудовских компаний было продано на 1 млрд долларов. У фонда в распоряжении 250 млрд долларов, и он в одиночку смог скупить своих акций на 1,3 млрд долларов. Под вопросом остается проект Vision 2030 (известный британский бизнесмен Ричард Брэнсон уже отказался от должности советника проекта) — план реформ по избавлению Саудовской Аравии от нефтяной зависимости, включающий в себя масштабные стройки и даже увеличение роли женщин в экономике (полный список целей тут). Не в последнюю очередь благодаря именно реформам Vision 2030 принц Мухаммад заполучил в последние годы статус «реформатора».

Король Саудовской Аравии Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман встретились с сыном и братом погибшего журналиста. Государственное информагентство SPA, распространившее фото встречи, сообщило, что члены королевской семьи выразили соболезнования родственникам Хашогги.

