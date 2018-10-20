Журналист Хашкаджи погиб в результате драки в консульстве в Стамбуле

Журналист Джамаль Хашкаджи погиб в результате драки с людьми в консульстве в Стамбуле.



Информацию о гибели журналиста подтвердили власти Саудовской Аравии, пишет Reuters со ссылкой на заявление генпрокурора страны.

Отмечается, что по делу об убийстве Хашкаджи задержано 18 поданных Саудовской Аравии.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашкаджи пропал после посещения генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. СМИ сообщали, что момент убийства и допрос Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.

