Момент убийства саудовского журналиста случайно записался на его Apple Watch

Момент убийства и допрос пропавшего саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи случайно записались на его Apple Watch.



По сведениям газеты Sabah, перед входом в консульство Хашкаджи оставил своей невесте iPhone и перевел «умные» часы в режим записи. В результате смартфон синхронизировался с Apple Watch.

Аудиозапись допроса, пыток и убийства журналиста была передана на iPhone и затем загружена на приложение Apple iCloud. Представители саудовской разведки пытались стереть с часов журналиста данные, но некоторые записи сохранились.



Напомним, что Джамаль Хашкаджи перестал выходить на связь после того, как 2 октября посетил генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция запросила разрешение на обыск саудовского генконсульства. Саудовская Аравия дала разрешение на следственные действия в ее генконсульстве.