«Учитывая, что это туристический маршрут, Казань ведет себя негостеприимно»

Илья Варламов нашел в столице Татарстана недружелюбный перекресток у Юго-Западной башни Казанского кремля

Казань не обделена вниманием топового блогера Ильи Варламова, который посвящает этому городу как хвалебные, так и критичные заметки. В этот раз урбанист откликнулся, видимо, на письма одного из казанцев, который пожаловался на сложный участок у Юго-Западной башни Казанского кремля, в районе перекрестка улиц Профсоюзной и Баумана. «Реальное время» публикует с разрешения автора этот пост.

Однажды (я думаю, уже очень давно) в лексиконе наших госслужащих завелось слово «нецелесообразно». Завелось — и больше уже не вывелось. Проблема в том, что чиновники считают, будто это слово само по себе является аргументом. В итоге почти любой диалог с горожанами, жаждущими улучшений, выглядит так:



— А давайте парковку уберем с главной площади города?

— Нецелесообразно.

— А давайте вы не будете сносить этот купеческий дом конца XIX века?

— Нецелесообразно.

— А давайте на этом перекрестке сделаем светофор, чтобы людей сбивали в три раза реже?

— Нецелесообразно.

Даже в тех городах, которые пытаются развиваться, это слово всегда в активном словаре чиновника. Если у него кончаются доводы против аргументов горожан, которые просто хотят повысить качество своей жизни, он лезет в карман пиджака и достает оттуда шпаргалку. На шпаргалке вместо ссылок на исследования и мнения экспертов — одно-единственное слово: «нецелесообразно».

Например, в Казани сидит Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, которое на адекватные запросы горожан отвечает именно так.

История такая: в самом центре Казани, у Юго-Западной башни Казанского кремля, есть перекресток улиц Профсоюзной и Баумана. В далеком 2005 году, когда здесь появилась станция метро, ГИБДД загнала пешеходов под землю.

Ни одну из трех дорог здесь перейти нельзя.

Более того, тут видно, что тротуар, который идет вдоль южной стены кремля, в этом месте упирается в подземный переход. Обойти его можно только по проезжей части.

Переходы есть только те, что я обвел, но их явно недостаточно. Люди всегда переходили и будут переходить этот перекресток по земле. Гаишники в свою очередь периодически проводят рейды и штрафуют народ.

Казанцы попросили вернуть им переход хотя бы через улицу Баумана, по которой машины ездят редко. Но татарстанский Минтранс не задумываясь ответил, что это «нецелесообразно». Причем оказалось, что к такому выводу пришла комиссия по безопасности дорожного движения администрации Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Как мне рассказал читатель, в прошлом году эта же комиссия приняла решение об организации пешеходного перехода именно в этом месте. Но теперь это решение быстренько переиграли.

Каждый человек, который хочет попасть от Казанского кремля, например, к стадиону «Центральный», обречен либо лезть под землю, либо нарушать правила. Большинство выбирает второе. Обычная история, когда чиновники с гаишниками вынуждают горожан переходить дорогу в неположенном месте. Учитывая, что это еще и туристический маршрут, Казань ведет себя не слишком гостеприимно. Я сейчас даже молчу про то, что все эти проезды еще 20 лет назад надо было сделать пешеходной зоной. Чтобы у казанских водителей не случился массовый сердечный приступ, к этому можно двигаться постепенно: для начала хватило бы расширения тротуара (чтобы спуск под землю можно было обойти) и одного пешеходного перехода. Улучшить ситуацию на этом перекрестке можно дешево и быстро, но это, увы, «нецелесообразно».

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