С начала 2026 года мошенники украли у жителей Татарстана более 1 млрд рублей

С начала года мошенники украли у жителей Татарстана 1,2 млрд рублей. Об этом сообщил оперуполномоченный по особо важным делам отдела УБК МВД по республике Радис Юсупов, выступая на пресс-конференции.

— С начала года в Татарстане зафиксировано 3 437 случаев мошенничества. Всего мошенникам удалось украсть 1 млрд 211 млн 729 тысяч рублей, — сказал он.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом 2025-го данная сумма снизилась на 53 млн рублей, однако размер ущерба все равно остается значительным.

Никита Егоров