ЦБ повысил курс доллара до 76,09 рубля на 17 апреля

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Банк России установил на 17 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,0861 рубля. По сравнению с предыдущим показателем американская валюта подорожала на 85,15 копейки.

Официальный курс евро повышен до 89,4113 рубля, рост составил 68,1 копейки.

Курс китайского юаня также увеличен и установлен на уровне 11,17 рубля, что выше предыдущего значения на 13,66 копейки.



Ариана Ранцева