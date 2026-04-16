ЦБ повысил курс доллара до 76,09 рубля на 17 апреля
Американская валюта подорожала на 85,15 копейки по сравнению с предыдущим днем
Банк России установил на 17 апреля 2026 года официальный курс доллара на уровне 76,0861 рубля. По сравнению с предыдущим показателем американская валюта подорожала на 85,15 копейки.
Официальный курс евро повышен до 89,4113 рубля, рост составил 68,1 копейки.
Курс китайского юаня также увеличен и установлен на уровне 11,17 рубля, что выше предыдущего значения на 13,66 копейки.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».