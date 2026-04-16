От школьной пробирки до миллиона деревьев: «Татнефть» представила проект биолабораторий на форуме «Экология»

На XVII Международном форуме «Экология» компания поделилась успешным опытом вовлечения школьников в реальную науку и практическую заботу о природе

Фото: предоставлено ПАО "Татнефть"

Масштабное событие объединило свыше 1 300 участников: представителей профильных министерств, научного сообщества и крупного бизнеса. «Татнефть» выступила на площадке в роли ведущего эксперта-практика. В рамках деловой программы компания представила свой вектор комплексного устойчивого развития: от формирования кадрового потенциала со школьной скамьи до внедрения передовых зеленых технологий в высокотехнологичное производство.

Ключевая презентация компании состоялась на профильной сессии «Как говорить, чтобы слышали: современное экологическое просвещение». Эксперты сошлись во мнении, что время формальных отчетов прошло, сегодня для работы с молодежью важны интерактивные форматы и реальные результаты.

Созвучным обозначенным трендам стал проект «Татнефти» «Школьные биолаборатории» и программа «Образовательная экосистема «Татнефти». Куратор образовательной экосистемы компании Александр Савинич подчеркнул синергетический эффект партнерства: наука, образование, производство. На примере реальных результатов он показал, что лучший способ увлечь молодежь экологией — дать ей возможность заниматься настоящим делом.

Вместо классических уроков проект выводит экологию в практическую плоскость. Дети самостоятельно выращивают растения сложным методом микроклонального размножения. Школьники сами рассчитывают углеродный след и на практике внедряют раздельный сбор отходов. Ребята становятся эколидерами, снимают образовательный контент и на равных объясняют сложные темы сверстникам. Занимаясь наукой, участники проекта получают возможность официально зарабатывать свои первые деньги.

предоставлено ПАО "Татнефть"

Сегодня инфраструктура проекта включает 10 площадок (причем семь из них открыты в сельской местности, что обеспечивает равный доступ к качественному образованию), два адаптационных центра и ботанический мини-сад. В лабораториях занимаются 160 школьников под наставничеством педагогов, профессиональных лаборантов и экспертов четырех ведущих вузов, а также Сибирского отделения РАН.

В планах развития на 2026 год — открытие одиннадцатой лаборатории и запуск крупного тепличного комплекса, мощности которого позволят выращивать до миллиона саженцев ежегодно.

Такой системный подход напрямую работает на масштабные климатические цели «Татнефти». Являясь лидером в России по числу климатических проектов и активным участником глобальной повестки (включая Климатический саммит ООН в Баку), компания прямо сейчас растит поколение, которое понимает эти сложные процессы изнутри и готово строить экологически безопасное будущее.

Александр Савинич, куратор направления «Образовательная экосистема «Татнефти»:

«Школьные биолаборатории дают детям главное — практику, научную базу и поддержку наставников. Мы не просто рассказываем об экологии, мы даем в руки реальные инструменты. Именно так формируется сообщество молодых лидеров, которые уже сейчас учатся брать ответственность за природу своего региона».

Ольга Ульянова, директор АНО ЦСПИ «Экология»:

«Здорово, что «Татнефть» уделяет столько внимания детям. Я уверена, что независимо от того, какую профессию и какую индустрию в будущем выберут эти дети, они будут принимать экологичные решения на основе заложенного «Татнефтью» устойчивого мышления».

Реклама. ПАО «Татнефть».