В Татарстане назвали причины лидерства в экопроекте «Вода России»

Регион пятый год подряд занимает первое место во всероссийском марафоне

Заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Ильнур Насретдинов представил итоги работы региона и объяснил факторы, обеспечившие Татарстану лидерство во всероссийском марафоне по очистке берегов, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

По его словам, результат складывается из трех основных факторов: вовлечение населения, поддержка экологических активистов и развитие форматов работы.

В 2025 году в Татарстане проведено более 8 тысяч экологических мероприятий. В них приняли участие 410 479 человек — около 10% населения республики. Совместно очищено более 11 тысяч километров береговой линии.

Отмечается, что в регионе развиваются экологические проекты и конкурсы, направленные на вовлечение населения, включая школьные и молодежные инициативы.

Особое внимание уделяется работе молодежных экологических движений и сотрудничеству с общественными организациями, что, по оценке ведомства, формирует устойчивую экологическую культуру.



Ариана Ранцева