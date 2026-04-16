Медведев связал рост ипотеки с увеличением доходов россиян

Популярность жилищных кредитов сформировалась за последние 20 лет

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что рост популярности ипотечных кредитов в России свидетельствует об увеличении доходов населения, сообщает ТАСС.

По его словам, около 20 лет назад, когда в стране начинали внедрять ипотеку, большинство граждан не понимали значение этого термина, и существовали сомнения в востребованности такого инструмента.

Медведев отметил, что со временем ипотечные кредиты получили широкое распространение. Это, по его мнению, указывает на рост платежеспособности россиян.

Также он подчеркнул, что развитию ипотечного кредитования способствовало внедрение различных механизмов субсидирования процентной ставки для отдельных категорий граждан.

Ариана Ранцева