В Челнах прошла выставка экологических технологий и решений

На площадке IT-парка представили разработки 15 компаний в сфере воды и экологии

В Набережных Челнах в рамках экологического съезда «Вода России» прошла выставка разработок и технологий в сфере экологии и водопользования. Экспозиция была организована на площадке IT-парка, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

В выставке приняли участие 15 российских компаний и предприятий. Они представили решения в области водоочистки, переработки отходов, экологического мониторинга и рационального водопользования.

Среди участников — промышленные и научные организации, а также экологические проекты. Были показаны технологии очистки сточных и промышленных вод, системы контроля качества воды, а также оборудование для переработки пластика и отходов.

Отдельное внимание уделили экологическим инициативам и просветительским проектам, направленным на работу с молодежью и сохранение природного наследия.

В уличной экспозиции также представили экологический транспорт и спецтехнику, включая электробус, водоробус и передвижные лаборатории для мониторинга окружающей среды.

Выставка стала площадкой для обмена опытом между компаниями, научными организациями и государственными структурами в рамках задач экологического развития.



Ариана Ранцева