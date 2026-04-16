Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана о перемирии

Стороны согласились на 10-дневное прекращение огня с 17:00 по времени США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня, сообщает ТАСС.

По его словам, договоренность была достигнута после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозеф Аун и премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.

Стороны согласились начать 10-дневное прекращение огня с 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск 17 апреля).

Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэн Кейну продолжить работу с Израилем и Ливаном для достижения устойчивого мира.

По оценке американского президента, прекращение боевых действий между сторонами может стать еще одним шагом к урегулированию конфликтов.



Ариана Ранцева