Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана о перемирии
Стороны согласились на 10-дневное прекращение огня с 17:00 по времени США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан договорились о временном прекращении огня, сообщает ТАСС.
По его словам, договоренность была достигнута после телефонных переговоров с президентом Ливана Джозеф Аун и премьер-министром Израиля Биньямин Нетаньяху.
Стороны согласились начать 10-дневное прекращение огня с 17:00 по времени восточного побережья США (00:00 мск 17 апреля).
Трамп также сообщил, что поручил вице-президенту Джей Ди Вэнсу, госсекретарю Марко Рубио и председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэн Кейну продолжить работу с Израилем и Ливаном для достижения устойчивого мира.
По оценке американского президента, прекращение боевых действий между сторонами может стать еще одним шагом к урегулированию конфликтов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».