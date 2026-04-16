В Казани обсудили сотрудничество с турецким холдингом

Товарооборот Татарстана и Турции превысил 4,5 млрд долларов за год

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел деловую встречу с председателем правления турецкого холдинга «Полимекс» Эролом Табанджей. Переговоры прошли в казанском Кремле.

В обсуждении также приняли участие мэр Казани Ильсур Метшин, полномочный представитель Татарстана в Турции Айрат Гатауллин и другие.

Минниханов отметил, что республика традиционно уделяет большое внимание развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Турцией, выступая связующим звеном между странами. По его словам, этому способствуют регулярные контакты и обмен делегациями, а также поддержка со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Раис сообщил, что по итогам прошлого года товарооборот Татарстана и Турции превысил 4,5 млрд долларов. Он подчеркнул, что реализованные ранее проекты с участием турецких компаний продолжают развиваться.

Отдельно Минниханов отметил опыт работы холдинга в республике, в том числе участие в строительстве гостиниц в Казани. Он пригласил представителей компании принять участие в KazanForum, где планируется проведение выставки и конференции в сфере недвижимости под патронажем правительства России.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и реализацию новых проектов.



Ариана Ранцева