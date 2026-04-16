ПВО за три часа уничтожила 19 дронов над регионами РФ
Беспилотники сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях
Минобороны России сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над регионами страны.
По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в период с 17:00 до 20:00 мск.
Уточняется, что дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.
