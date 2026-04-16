ПВО за три часа уничтожила 19 дронов над регионами РФ

20:53, 16.04.2026

Беспилотники сбиты в Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областях

Минобороны России сообщило об уничтожении 19 украинских беспилотников над регионами страны.

По данным ведомства, дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и сбили беспилотные летательные аппараты самолетного типа в период с 17:00 до 20:00 мск.

Уточняется, что дроны были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской и Курской областей.

Ариана Ранцева

