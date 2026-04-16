В Татарстане обсудили развитие науки и технологическое лидерство

На поддержку проектов в ключевых направлениях привлечено около 3,2 млрд рублей

В Доме правительства Татарстана состоялось заседание Совета при раисе РТ по образованию и науке. Заседание провел Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба раиса.

На встрече обсуждалось развитие научно-технологической сферы и задачи по достижению технологического лидерства. По словам Минниханова, на реализацию республиканских инициатив в ключевых направлениях привлечено около 3,2 млрд рублей.

Речь идет о проектах в сфере средств производства и автоматизации, продовольственной безопасности, новых материалов и химии, сбережения здоровья и развитии многоспутниковых систем. В работе участвуют ведущие вузы Татарстана, включая Казанский федеральный университет, КНИТУ-КХТИ и КНИТУ-КАИ, а также Университет Иннополис.

Отдельно отмечено развитие научно-производственной кооперации. В республике работают передовые инженерные школы и центры разработки при промышленных предприятиях.

По словам участников заседания, в России уровень финансирования НИОКР составляет около 1% ВВП, при этом в ряде стран он достигает 3—5%. Также отмечено, что к 2030 году поставлена задача увеличить этот показатель как минимум до 2% ВВП.

На заседании также обсуждались барьеры в сфере научных разработок, включая длительный цикл внедрения технологий и дефицит инженерных кадров.



Ариана Ранцева