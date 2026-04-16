После инцидента в Нижнекамске загрязнений воздуха не выявили

Показатели остаются в пределах нормы по итогам мониторинга

После происшествия на «Нижнекамскнефтехиме» превышения содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не зафиксированы. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия по итогам экологического мониторинга за первый квартал и первую половину апреля 2026 года.

С начала года на предприятии выполнено 418 204 измерения атмосферного воздуха, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам всех замеров превышений установленных нормативов не выявлено.

После инцидента 31 марта контроль был переведен в усиленный режим. В течение 31 марта и 1 апреля специалисты провели 10 030 измерений по расширенному перечню из 24 показателей, включая бензол, стирол, фенол, формальдегид и предельные углеводороды. Мониторинг охватил 10 точек, в том числе жилые районы Нижнекамска и близлежащие населенные пункты.

В период со 2 по 13 апреля выполнено еще 75 289 измерений. Данные стационарных постов и инструментального контроля подтвердили отсутствие негативного влияния на атмосферный воздух.

Результаты мониторинга передаются в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и публикуются в открытом доступе.

Ариана Ранцева