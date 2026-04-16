Илья Начвин: «Мы не обгоняем США и Китай, поскольку у нас нет триллионов долларов на инвестиции»

В Татарстане направят 5 млрд рублей на реализацию программы развития искусственного интеллекта

В Татарстане в 2026—2030 годах на реализацию программы развития искусственного интеллекта направят 5 млрд рублей. Такую цифру озвучили на брифинге в Кабмине республики. Уже в 2026-м в регионе планируют создать две ИИ-лаборатории, запустить чат-бот для фермеров и ИИ-кружки для школьников, а также начать проверять домашние задания с помощью искусственного интеллекта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Россия заняла лишь 30-е место в индексе зрелости ИИ

В 2025 году впервые появился индекс зрелости ИИ. На первых местах данного рейтинга оказались Китай, США и Великобритания, а Россия заняла в этом топе лишь 30-е место. Большой разрыв объясняется инвестициями в инфраструктуру. Так, Штаты вложили в развитие искусственного интеллекта 1,5% от доли ВВП, а именно $459 млрд, КНР — 0,7% от внутреннего валового продукта ($136 млрд), а наша страна — 0,001%, или менее $8 млрд. Такие цифры озвучил глава Минцифры республики Илья Начвин на брифинге в Кабмине РТ.

Еще один фактор, по его словам, влияющий на индекс, — это кадры. Сегодня Китай консолидирует 47% всех ведущих специалистов по ИИ, США — 18%, а на Россию приходится менее 1%. Однако, по данным одного из крупнейших венчурных фондов за март 2026 года, российское приложение «Яндекс» впервые попало в топ-10 приложений с ИИ в мире по количеству активных пользователей в месяц.



— Впервые за всю историю наблюдения фонд официально выделил Россию как самостоятельный третий полюс на глобальной карте ИИ после США и Китая. Как объяснили аналитики, санкции создали пустоту, и местные продукты заполнили ее в течение двух лет. Однако стоит понимать, что мы не обгоняем США и Китай, поскольку у нас нет триллионов долларов на инвестиции и нет полумиллиона кадров инженеров, которые бы этим занимались. Тем не менее работать с доступными и открытыми моделями, которые уже сегодня отмечаются на мировой арене, развернуть их в нужном контуре и доучить под наши потребности, повысив конкурентоспособность наших предприятий, нам по силам, — сказал на брифинге Начвин.

В сельском хозяйстве республики ИИ управляет надоями

По словам Начвина, у Татарстана уже есть хороший задел в плане внедрения ИИ в работу компаний и повседневную жизнь. Например, в программе «ГосПромпт», созданной для работы муниципальных госслужащих, уже работают больше 4 тыс. пользователей из 152 организаций. На базе платформы создано более 15 млн интеллектуальных помощников, которые исправляют ошибки в текстах, могут проводить анализ и давать рекомендации по улучшению проведения школьных уроков и так далее.

В сельском хозяйстве республики ИИ управляет надоями, тем самым сокращая количество коров, болеющих маститом, а в Казани внедряют те же технологии в общественном транспорте. Так, с помощью камер, установленных в автобусах и уборочной технике, ежесуточно анализируется более 1 тыс. км дорог на предмет нарушений — от ям до освещения.

Работает искусственный интеллект и в медицине. В республиканских больницах ИИ применяют для анализа рентген-снимков, анализа КТ и так далее, тем самым в пять раз снижая время ожидания результатов диагностики. В строительстве ИИ помогает проверять сметную документацию.

«Одновременно запустим программу для бизнеса»

В Татарстане еще с конца прошлого года начали осуществлять программу развития искусственного интеллекта. Ее основная цель — создать полноценную экосистему в республике, вырастить специалистов, умеющих работать с ИИ, и внедрить разработанные технологии в реальный сектор экономики. На реализацию программы в 2026—2030 годы из бюджета республики направят 5 млрд рублей, или по 1 млрд рублей в год. Однако планируется, что часть выделенных средств «вернется» в республиканский бюджет за счет того, что обученные специалисты останутся работать на местных предприятиях и на республиканскую экономику. Сама программа состоит из четырех основных блоков: инфраструктура, кадры, прикладные проекты и наука.

— Один из самых важных блоков — инфраструктура. Мы будем каждый год покупать и обновлять инфраструктуру для госнужд, одновременно запустим программу для бизнеса, сдавая эти мощности в аренду нашему малому и среднему бизнесу, чтобы они могли разрабатывать стартапы без огромных вложений. Например, сервер, направленный на работу с ИИ, очень дорогой, и в моменте не каждая компания может позволить купить его, но у нее будет возможность взять его в аренду, — сказал Начвин.

В сельском хозяйстве в Татарстане в этом году запустят консультационный бот для фермеров, который поможет аграриям определить, где лучше посадить ту или иную культуру. Сейчас Минцифры и Минсельхоз республики собирают все имеющиеся данные о культурах и землях за последние 10 лет в одну единую базу данных. Данное новшество повысит эффективность господдержки, поможет сократить потери урожая и предотвратить проблемные ситуации. В экологии же система ИИ будет помогать выявлять нарушения.

Кроме того, в этом году в Татарстане запустят две ИИ-лаборатории.

— Совместно с академией наук мы запускаем систему ИИ-лабораторий. Это будет команда ученых, инженеров, студентов, которые решают конкретные прикладные задачи для экономики… В этом году мы запускаем две лаборатории. Для этого проведем конкурс и отберем непосредственно сильнейших (работников лабораторий, — прим. ред.), — сказал глава Минцифры.

Приоритетным направлением исследования станет использование ИИ в медицине и биоинформатике, промышленной робототехнике, обработке естественного языка и цифрового культурного наследия, а также в агропромышленном комплексе и нефтегазовом секторе.

Планируется, что в республике будут создавать по две ИИ-лаборатории ежегодно. Около 200 магистрантов и аспирантов начнут работать в этих оборудованных для исследований помещениях.

В школах Татарстана начнут проверять домашние работы с помощью ИИ

Коснется искусственный интеллект и сферы образования. Так, в следующем учебном году запустят ИИ-кружки в ста школах Татарстана с инженерной направленностью. Они охватят более 3,5 тыс. учеников пятых-седьмых классов ежегодно. На занятиях ученики пятых-шестых классов будут учиться работать с нейросетями, создавать простые проекты, тексты, презентации, а в седьмом классе уже перейдут к созданию ИИ-агентов на визуальном конструкторе.

Также с августа 2026 года в Татарстане начнут повышать квалификацию 623 учителей информатики. Из этого количества 239 лучших педагогов будут вести ИИ-кружки в ста школах. Причем обучение продлится около 9 месяцев и будет полностью бесплатным.

— 4 декабря мы проведем в IT-парке итоговый съезд и ежегодный фестиваль учителей информатики. Учителя представят свои лучшие практики по ведению ИИ-кружков, чтобы поделиться с другими коллегами своим опытом и масштабировать успешные кейсы на всю республику, — добавил Начвин.

Помимо этого, в 2026 году запустят обучение ИИ в 35 колледжах IT-направленности республики. Обучение будет синхронизировано с запросами бизнеса и охватит в год около полутора тысяч студентов первого курса.

Еще в школах Татарстана начнут проверять контрольные и домашние работы с помощью ИИ, сообщил на том же брифинге первый замминистра образования и науки республики Рамис Музипов.



— В будущем мы планируем также интегрировать искусственный интеллект, разные его механизмы для подготовки отчетности, аналитики в системе образования. Для того чтобы сузить те рутинные задачи, которые у нас в системе образования имеют место. Это в первую очередь самое распространенное — проверка контрольных работ, домашних заданий, — сказал он.

Со слов Музипова, Минобрнауки республики планирует проверять типовые и стандартные работы с помощью автосистемы, что позволит снизить нагрузку на преподавателей. Также планируется, что ИИ обеспечит эффективность оценивания благодаря единым критериям проверки во всех образовательных учреждениях Татарстана.

При этом замминистра отметил, что ИИ никогда не заменит учителей, а лишь поможет облегчить их работу.