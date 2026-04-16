Форум молодых дипломатов стран ОИС проведут в Казани

Главной темой станет молодежная дипломатия и межцивилизационный диалог

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

С 12 по 16 мая в Казани пройдет X Форум молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества. Мероприятие состоится на площадке XVII Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: КазаньФорум».

Главной темой юбилейного форума станет «Молодежная дипломатия и межцивилизационный диалог Россия — Исламский мир».

Деловая программа включает четыре ключевых направления: международное гуманитарное сотрудничество и межкультурное взаимодействие; «горизонтальная дипломатия» как долгосрочная стратегия; Большое Евразийское партнерство — совместно с Группой стратегического видения «Россия — Исламский мир»; а также дипломатия в эпоху цифровых технологий.

На открытии форума с видеообращением выступит министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Среди ключевых спикеров заявлены председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров, а также представители МИД России и молодежных дипломатических организаций.

Отдельная социальная акция будет посвящена татарским писателям — поэту Мусе Джалилю и Кави Наджми. Участники также познакомятся с историей и культурой Татарстана как региона, представляющего этнокультурное многообразие России.

Как отметила председатель АНО «Академия молодежной дипломатии» Дильбар Садыкова, форум за десять лет стал площадкой формирования будущих специалистов международных отношений.

Ариана Ранцева