Медведев заявил о необходимости суверенных решений в ИИ

В России важно развивать конкуренцию между разработчиками технологий

Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил о необходимости развития в России как суверенных, так и доверенных решений в сфере искусственного интеллекта при сохранении конкуренции между игроками рынка, пишет ТАСС.

По его словам, важно выстраивать развитие технологий так, чтобы не создавать дополнительных рисков и проблем.

Медведев отметил, что государств, занимающихся развитием искусственного интеллекта, немного, и Россия входит в их число. Он подчеркнул, что в стране работают разные компании, а не только один крупный игрок, что способствует развитию отрасли.

Также он добавил, что баланс между участниками рынка и подходами к развитию ИИ должен сохраняться как в экспертной среде, так и при принятии государственных решений.



Ариана Ранцева