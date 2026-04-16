Казанский рукописный Куръан отправили в печать

Работа над проектом велась с 2022 года с участием экспертов и богословов

В Казани запущен процесс печати казанского рукописного Куръана. Производственный полиграфический станок издательства «Идель-Пресс» стартовал в присутствии муфтия Татарстана, председателя ДУМ РТ Камиля Самигуллина, главы комиссии по подготовке рукописного Куръана Маъмуна ар-Рави, заместителя муфтия Ришата Хамидуллина и каллиграфа Артура Писаренко, сообщает Духовное управление мусульман РТ.

Процесс печати будет проходить под контролем издательства «Хузур». Сотрудники типографии допускаются к работе только с омовением и обязаны использовать белые перчатки.

Казанский рукописный Куръан является первым рукописным мусхафом в новейшей истории России. Над проектом работала специальная комиссия ДУМ РТ, в которую вошли каллиграф и хафизы. При подготовке использовались 11 научных источников, а также различные мусхафы для сверки.

Работа над проектом началась в 2022 году и стала первым событием в рамках мероприятий к 1100-летию принятия ислама в Волжской Булгарии. Тогда в мечети «Кул-Шариф» была написана первая сура «Фатиха».

Отмечается, что издание сочетает международные стандарты подготовки мусхафов, современные каллиграфические практики и отечественные традиции, включая труды Мусы Бигиева и Шигабутдина Марджани.

Проект реализуется в рамках программы года, посвященного статусу «Казань — культурная столица исламского мира», и направлен на возрождение традиций российско-мусульманской каллиграфической школы, утраченных в XX веке.

Ариана Ранцева