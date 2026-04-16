Индекс Мосбиржи завершил торги на уровне 2 741 пункта

Рынок закрылся без выраженной динамики при смешанных движениях бумаг

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российский рынок акций завершил торги в четверг вблизи отметки 2 740 пунктов по индексу Мосбиржи при смешанной динамике отдельных бумаг, сообщает «Интерфакс».

По итогам основных торгов индекс Мосбиржи составил 2 741,14 пункта, увеличившись на 0,03%. В течение дня показатель поднимался выше 2 760 пунктов, однако к закрытию растерял часть роста.

Индекс РТС снизился до 1 134,92 пункта, потеряв 1,1% на фоне ослабления рубля.

На динамику рынка повлияли сигналы Банка России о необходимости сохранения жесткой денежно-кредитной политики с учетом инфляционных рисков.

Ранее поддержку рынку оказывали данные Росстата о замедлении инфляции и рост цен на нефть на фоне ожиданий переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.

Среди отдельных бумаг лидерами роста стали акции ПАО «Южуралзолото», которые прибавили 6,2% на фоне новостей о возможной продаже госпакета. Бумаги нефтегазового сектора оказались в числе аутсайдеров.



Ариана Ранцева