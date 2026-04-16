Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Украины и Ближнего Востока

В МИД РФ заявили об отсутствии воли к миру у Киева и оценили ряд международных инициатив

Официальный представитель Мария Захарова на брифинге прокомментировала ряд международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины, Ближнего Востока и отношений России с отдельными странами.

По ее словам, отказ Киева прекращать огонь во время пасхального перемирия свидетельствует об отсутствии воли к миру.

Она также заявила, что Москва будет оценивать новое правительство Венгрии по конкретным действиям и готова к диалогу.

Захарова отметила, что возможная блокада Ормузского пролива со стороны США противоречит международному праву и может привести к эскалации. При этом, по ее словам, военные действия США против портов и береговой инфраструктуры Ирана могут рассматриваться как «преступление» и «агрессия».

Отдельно в МИД РФ назвали недееспособной инициативу Франции и Великобритании по восстановлению судоходства в Ормузском проливе.

Также в ведомстве заявили, что обвинения США в адрес России в кибератаках перед выборами в Конгресс расцениваются как «болезненный выпад», а Вашингтон, по словам Захаровой, уклоняется от сотрудничества в сфере информационной безопасности.

В МИД РФ прокомментировали ситуацию в ряде стран Европы и постсоветского пространства, включая Германию, Молдавию и Грузию, а также заявления о событиях в Буче.

Ранее «Реальное время» писало, что Молдавия официально объявила о выходе из СНГ через год.

Ариана Ранцева