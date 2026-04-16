В Татарстане за 8 лет реализовали 1300 экологических мероприятий

Общий объем финансирования составил почти 107 млрд рублей

В Набережных Челнах в рамках экологического съезда «Вода России» прошла панельная сессия, посвященная управлению водными ресурсами и охране водных объектов, сообщает пресс-служба МЭПР РТ.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Максим Корольков отметил, что Россия обладает крупнейшими запасами пресной воды и важно обмениваться лучшими практиками между регионами.

Министр экологии Татарстана Азат Зиганшин сообщил, что за 8 лет в республике реализовано более 1 300 природоохранных мероприятий на сумму около 107 млрд рублей. По его словам, предотвращен экологический ущерб на 117 млрд рублей, улучшены условия жизни для 3,5 млн человек.

Отдельно отмечено, что с 2019 года в рамках нацпроекта «Экология» в Татарстане выполнено 30 крупных мероприятий с финансированием в сумме 21,6 млрд рублей.

С 2025 года республика участвует в новом нацпроекте «Экологическое благополучие», в рамках которого реализуются восемь природоохранных проектов на сумму около 3 млрд рублей. Основная часть средств направлена на программу «Вода России», включая расчистку реки Мелекески в Набережных Челнах.

Также в регионе планируется экологическая реабилитация реки Челна. В завершение выступления было объявлено о проведении экологической акции «Вода России» и приглашение на субботник.





Ариана Ранцева