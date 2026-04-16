Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану

Боевые действия могут начаться при отсутствии соглашения

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут возобновить нанесение ударов по Ирану в случае отсутствия соглашения до окончания режима прекращения огня.

Соответствующее заявление он сделал во время общения с журналистами перед вылетом в штат Невада.

Отвечая на вопрос о возможности продления перемирия, Трамп отметил, что при отсутствии сделки боевые действия могут возобновиться.

Ариана Ранцева