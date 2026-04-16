Новости общества

21:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Трамп допустил сделку США и Ирана до конца перемирия

21:23, 16.04.2026

По его словам, переговоры между сторонами проходят успешно

Фото: взято с сайта whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения соглашения между США и Ираном до окончания срока действующего перемирия.

По его словам, переговорный процесс развивается успешно.

Трамп также отметил, что не уверен в необходимости продления срока перемирия, подчеркнув, что договоренности могут быть достигнуты раньше.

Ранее Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана о перемирии.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

