Трамп допустил сделку США и Ирана до конца перемирия
Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности заключения соглашения между США и Ираном до окончания срока действующего перемирия.
По его словам, переговорный процесс развивается успешно.
Трамп также отметил, что не уверен в необходимости продления срока перемирия, подчеркнув, что договоренности могут быть достигнуты раньше.
Ранее Трамп заявил о договоренности Израиля и Ливана о перемирии.
