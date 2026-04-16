Новости общества

21:40 МСК
Новости раздела
Общество

В Набережных Челнах оценили проблему ливневой канализации

19:38, 16.04.2026

Системой отвода стоков охвачено около 25% городской территории

В Набережных Челнах обсуждается вопрос развития системы ливневой канализации. По оценке городских властей, в период строительства КАМАЗа и города системой отвода ливневых стоков было охвачено около 25% территории.

Отмечается, что это создает экологическую проблему, связанную с необходимостью сбора, очистки и последующего сброса стоков в водные артерии.

По словам мэра города Наиля Магдеева, для решения задачи потребуется значительный объем финансирования — десятки миллиардов рублей. Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

