В Набережных Челнах оценили проблему ливневой канализации

В Набережных Челнах обсуждается вопрос развития системы ливневой канализации. По оценке городских властей, в период строительства КАМАЗа и города системой отвода ливневых стоков было охвачено около 25% территории.

Отмечается, что это создает экологическую проблему, связанную с необходимостью сбора, очистки и последующего сброса стоков в водные артерии.

По словам мэра города Наиля Магдеева, для решения задачи потребуется значительный объем финансирования — десятки миллиардов рублей.

Ариана Ранцева