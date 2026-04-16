Расчистка Мелекески в Челнах идет по графику

До 2027 года планируется убрать 321,6 тыс. кубометров донных отложений

В Набережных Челнах на реке Мелекеске прошло рабочее совещание в рамках Всероссийского съезда «Вода России». Обсуждалась реализация второго этапа экореабилитации реки в рамках федерального проекта «Вода России» нацпроекта «Экологическое благополучие».

В совещании приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, включая заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Максима Королькова, мэра Набережных Челнов Наиля Магдеева и министра экологии Татарстана Азата Зиганшина.

По данным участников совещания, объем выполненных работ по расчистке Мелекески составляет 29%. До 2027 года планируется расчистить 3,1 км русла и удалить 321,6 тыс. кубометров донных отложений. Общая сумма федерального финансирования проекта — 318,6 млн рублей.

Отмечается, что работы включают не только очистку русла, но и благоустройство берегов. В рамках проекта обсуждается формирование прибрежных зон для отдыха жителей.

Также сообщается, что подготовлены документы по включению расчистки реки Челны в федеральную программу. Уровень проработки проекта оценивается в 21 балл, что выше среднего.



Ариана Ранцева