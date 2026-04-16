За сутки аферисты украли у татарстанцев 16 млн рублей
Мошенники обманули восемь человек, включая сотрудников Росгвардии и МЧС
За прошедшие сутки, 15 апреля, аферисты обманули восемь татарстанцев. Сумма ущерба составила 16 млн рублей. Такие цифры на пресс-конференции озвучил начальник отдела по надзору за производством дознания и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ младший советник юстиции Михаил Желаев.
По его словам, среди обманутых оказались пенсионер, сотрудник Росгвардии и один сотрудник МЧС.
В общей сложности с начала 2026 года мошенники украли у жителей Татарстана более 1 млрд рублей. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2025-го данная сумма снизилась на 53 млн рублей.
