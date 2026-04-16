В Max зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей

С начала года они отправили более 1 млрд сообщений и совершили 220 млн звонков

В мессенджере Max зарегистрировались 7 млн иностранных пользователей. Об этом «Реальному времени» сообщила пресс-служба мессенджера.

С начала 2026 года пользователи из-за рубежа отправили более 1 млрд сообщений и совершили 220 млн звонков. Наиболее активно в сервисе регистрируются жители Узбекистана, Беларуси и Казахстана.

Регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств. В ноябре прошлого года возможность звонков и обмена сообщениями появилась у жителей стран СНГ, а с марта 2026 года — у пользователей из стран Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки.

По состоянию на начало апреля общее число пользователей Max достигло 110 млн человек. Ежедневная аудитория сервиса превысила 80 млн пользователей.

Ариана Ранцева